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  4. Traktör ile ağaç arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Traktör ile ağaç arasına sıkışarak hayatını kaybetti

22.04.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde traktör ile ağaç arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Traktör ile ağaç arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam 19.00 sularında Muhacirovası mevkiindeki bahçesinde traktör ile çalışma yapan Ziya Kan (48), kayısı ağacının dalı ile traktör arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Kan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ziya Kan’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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