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  4. Traktörü 'gelin arabası' yaptılar! "Çiftçi ailenin düğününde olmazsa olmaz"

Traktörü 'gelin arabası' yaptılar! "Çiftçi ailenin düğününde olmazsa olmaz"

28.06.2024 16:43
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28.06.2024 16:43
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Bayburt'ta dünyaevine giren çift, traktörü gelin arabasına dönüştürdü.

Tarım aletleri satan, aynı zamanda çiftçilikle uğraşan Muhammed Fatih Memiş, traktörünü düğününde gelin arabası yapmaya karar verdi.

Memiş, gelin Rümeysa Erkul'u babaevinden çiçekler ve kurdelelerle süslediği traktörle aldı.

Şehir turu yaptıktan sonra Şingah Mahallesi'ndeki düğün salonuna gelen çifti, davetliler alkışlarla karşıladı, bazıları traktörün önünde fotoğraf çektirdi.

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Memiş, çiftçi çocuğu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, gelin arabasının traktör olmasından gurur duyduğunu söyledi.

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Damadın babası Nurettin Memiş de "Çiftçi ailenin düğününde traktör olmazsa olmaz. Bu nedenle gelin arabası olarak süsledik." dedi. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Bayburt gelin arabası
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