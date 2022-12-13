Tribün lideri çocuklarının gözü önünde öldürülmüştü... Katil evinde yakalandı! Gece kulübüne saldırıyı da o azmettirmiş: 'Daltonlar' detayı

Suç makinesinin vukuatları birer birer ortaya çıktı. A. E. Ataşehir'deki evinde yakalandı. Kasımpaşaspor tribün liderini öldürenlerden biri olduğu öğrenilen A. E. aynı zamanda suç örgütünün tetikçisi çıktı. Eylül ayında çok konuşulan görüntülere sahne olan Beşiktaş'taki bir gece kulübüne saldırının da azmettiricisi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

SALDIRI GÜNÜ ARAÇTAYMIŞ

Yapılan çalışmalarda Ustahüseyin'i öldüren şüphelilerden A. E.'nin Ataşehir'de saklandığı belirlendi. Olay günü saldırıyı gerçekleştiren araçtaki şüphelilerden biri olduğu öğrenilen A. E., saklandığı evde gözaltına alındı.

'DALTONLAR'IN TETİKÇİSİ ÇIKTI

A. E. ile ilgili yapılan çalışmalarda organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un 'Daltonlar' olarak bilinen tetikçilerinden olduğu saptandı.

GECE KULÜBÜNE SALDIRIYI DA O AZMETTİRMİŞ

A. E.'nin aynı zamanda eylül ayında Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübüne düzenlenen, Yasin Keskin isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ortaya çıktı.



