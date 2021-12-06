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Trump, Biden'la canlı yayına çıkmadan önce Kovid-19 pozitif olduğu iddialarını reddetti

06.12.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Başkanlık seçimleri döneminde Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilk canlı yayın tartışmasına çıkmadan önce yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığı iddialarını reddetti.

Trump, Biden'la canlı yayına çıkmadan önce Kovid-19 pozitif olduğu iddialarını reddetti

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan basınının, "Biden ile katılacağı canlı yayın öncesinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı" iddialarını kasıtlı bir şekilde yaydığını belirtti.

Söz konusu iddiaların, eski Özel Kalemi Mark Meadows'un kitabına dayandığını belirten Trump, Meadows'un, "Basın, bu durumu Trump'ın aleyhine kullanıp, muhtemelen Biden'a bir koz vermeyi amaçlıyor." sözlerini anımsattı.

Trump, ABD Başkanı Biden'ın sürekli her yerde öksürdüğünü ancak basının bunu haber bile yapmadığını kaydederek, "Basın Biden'a siper olmaya devam ediyor. Biden sadece geçen yıla nazaran bu yıl daha çok insanın öldüğü kovid konusunda değil, sınır, ekonomi, enflasyon, Afganistan, benzin fiyatları ve daha birçok şeyde de tam bir felaket. Belki de en başından bu yana hiç göreve gelmemeliydi." ifadelerini kullandı.

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TRUMP'IN CANLI YAYINDAN ÖNCE "POZİTİF" ÇIKTIĞI İDDİASI

Trump'ın eski Özel Kalemi Müdürü Mark Meadows'un hatıralarını kaleme aldığı ve gelecek günlerde piyasaya çıkacak kitabının bir kısmını, 1 Aralık'ta İngiliz "The Guardian" gazetesi ele geçirmişti.

Habere göre kitabında Meadows, Trump'ın ilk "pozitif" testinin 26 Eylül 2020'de ortaya çıktığını ve bunun tüm Beyaz Saray ekibini şok ettiğini belirterek, eski başkanın bu haberi aldığında Biden ile canlı yayın tartışması için Başkanlık uçağına binmeye hazırlandığını aktardı.

Meadows, Beyaz Saray Doktoru Sean Conley'in, "Başkan'ın uçağa binmesini engelleyin." uyarısında bulunduğunu belirtti. Trump'ın ise "Hiçbir şey beni o tartışmaya gitmekten alıkoyamaz." sözleriyle tepki gösterdiğini ifade eden Meadows, daha sonra Trump'ın başka bir sistemle tekrar teste girdiği bilgisini paylaşıyor.

Trump'ın bu ikinci testinin sonucunun "negatif" olduğunun altını çizen Meadows, kitapta "Umarım ilk gelen test sonucu yanlıştır." yorumunda bulunuyor.

TRUMP EKİN 2020'DE KOVID-19'A YAKALANMIŞTI

Dönemin ABD Başkanı Trump, 2 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, kendisi ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurmuştu.

O dönem kontrol amaçlı 2 gün Walter Reed Askeri Hastanesine yatırılan Trump, kısa süre sonra hastalığı atlatmıştı.

Trump, "hileli" olduğunu iddia ettiği ve 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimini rakibi Biden'a karşı kaybetmiş ve 20 Ocak 2021'de başkanlık görevinden ayrılmıştı. (AA)

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