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Tarih verildi! Putin ve Biden görüşecek

04.12.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim devam ediyor. Önceki gün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesi ve yapmasından korkulan eylemleri gerçekleştirmemesi için atılacak adımları değerlendirdiğini belirtmişti. Putin ile Biden’ın 7 Aralık’ta telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

Tarih verildi! Putin ve Biden görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

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TELEFON GÖRÜŞMESİ 7 ARALIK'TA

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, 7 Aralık’ta Putin ile Biden’ın, Ukrayna konusu başta olmak üzere önemli konuları ele alacağı bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

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"NE KADAR SÜRECEĞİNİ BAŞKANLAR BELİRLEYECEK"

Görüşmenin telekonferans yoluyla gerçekleşeceğini aktaran Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, "Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek" ifadelerini kullandı. Görüşmenin akşam saatlerine doğru gerçekleşeceğini ifade eden Peskov, yine görüşmenin saatinin de başkanlar tarafından belirleneceğini aktardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
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