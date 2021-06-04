HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın sosyal medya hesapları 7 Ocak 2023'e kadar yasaklandı

Trump'ın sosyal medya hesapları 7 Ocak 2023'e kadar yasaklandı

04.06.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları 7 Ocak 2023 tarihine kadar yasaklandı.

Trump'ın sosyal medya hesapları 7 Ocak 2023'e kadar yasaklandı

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023’e kadar açılmayacağını duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın "kamu güvenliği riskinin" azalması halinde sosyal medya hesaplarına ancak 7 Ocak 2023’ten sonra geri dönebileceği kaydedildi.

SÜRE UZATILABİLİR

Açıklamada, Trump’ın hesaplarının söz konusu tarihten önce kamu güvenliği için risk oluşturup oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret edilerek, “Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğunu tespit edersek kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve bu risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını “Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği” gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı. (AA)

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündüAmerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Irak’ta göçmen kampında büyük yangınIrak’ta göçmen kampında büyük yangın
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Instagram Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.