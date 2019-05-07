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Trump, Macaristan Başbakanı Orban ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı 13 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ağırlayacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı 13 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump-Orban görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın, Orban'ı, 13 Mayıs Pazartesi Beyaz Saray'da ağırlayacağı kaydedilen açıklamada, görüşmede ticaret, enerji ve siber güvenlik de dahil birçok konu başlığında iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının kapsamlı şekilde ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Macaristan'ın NATO üyeliğinin 20. yıl dönümü olduğuna atıfla iki ülke arasındaki güvenlik temelli konuların da Washington'da görüşüleceği kaydedildi.

Göçmen karşıtı açıklamalarıyla tanınan Macaristan Başbakanı Orban, 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimi sürecinde Trump'a desteğini açıklayan ilk Avrupalı liderlerden biri olarak biliniyor.

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ABD Başbakan Viktor Orban Donald Trump Macaristan

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