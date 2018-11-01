TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklama şöyle; "Irak kuzeyi Gara ve Zap bölgelerine 01 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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