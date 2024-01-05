Tüm dünyada aranan fuhuş baroniçesi düğün hazırlığı yaparken Çanakkale’de yakalandı

Dünyanın birçok ülkesine yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Madame Claude lakaplı 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu'da yakalandı. Mirxanova'nın aylık kazancının 1 milyon lira olduğu tespit edildi.

15 GÜN ÖNCE NİKAHLANMIŞ

Özbekistan uyruklu Mirxanova'nın 15 gün önce esnaf M.Ş'yi kandırarak oturum izni alabilmek için nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mirxanova, Özbekistan'a iade edildi.

YeniAsır’ın haberine göre; Mirxanova birçok ülkedeki genelevlerin yanı sıra spor ve sanat camiasına seks işçisi temin ettiği gerekçesiyle Interpol tarafından aranıyordu. Mirxanova'nın aylık kazancının 1 milyon lira olduğu tespit edildi.

MADAME CLAUDE KİMDİR?

Madame Claude, 1960-1970'li yıllarda Fransa'da müşterileri arasında ünlü isimler bulunan bir genelev patroniçesi olarak tanınıyordu. Claude'un, bazı müşterilerinden aldığı sırları devlet mercilerine ilettiği ve bu yüzden yaptığı işe müsaade edildiği iddia ediliyordu.





