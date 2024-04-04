Tüm eski başkanlar değiştirdi, Bir tek Hilmi Türkmen adım atmadı! Sosyal medyada gündem olay detay

MYNET DETAY/ Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı. 31 Mart akşamı seçimden zaferle ayrılanlar tek tek devir teslim törenleriyle koltuklarını almaya devam ediyor. Herkesin merak ettiği İstanbul'da da çok sayıda belediye el değiştirdi. Seçim sonrası ortaya çıkan bir manzara ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul seçimlerine de CHP'nin başarısı damga vurdu. Tarihinde ilk kez AK Parti'yi geride bırakan CHP İstanbul'daki belediye sayısını 14'ten 26'ya çıkardı. AK Parti ise elindeki 24 belediyeden sadece 13'ünü koruyabildi.

ÜSKÜDAR'DA DEDETAŞ DÖNEMİ

Seçimlerde kıyasıya mücadelenin yaşandığı yerlerden biri de Üsküdar oldu. CHP adayı Sinem Dedetaş oyların yüzde 49,90'ını alarak Üsküdar'ı CHP'ye kazandırdı. Dedetaş'ın rakibi AK Partili Hilmi Türkmen ise oyların yüzde 42,37'sini alarak rakibinin gerisinde kaldı ve belediye başkanlığı koltuğunu kaybetti.

AK PARTİ'NİN KAYBETTİĞİ İLÇELER

İstanbul'da AK Parti'nin CHP'ye diğer kaybettiği diğer ilçeler Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile ve Tuzla oldu.

HİLMİ TÜRKMEN DETAYI

Seçimin ardından eski belediye başkanlarının sosyal medya hesapları mercek altına alındı. Dikkat çeken detay ise Hilmi Türkmen'de görüldü. Başkanlık koltuğunu kaybeden AK Partili isimler Mesut Üner, Deniz Köken, Haydar Ali Yıldız, Ahmet Poyraz, Şeyma Döğücü sosyal medya hesaplarından belediye başkanı sıfatını kaldırırken Üsküdar'da seçimi kaybeden Hilmi Türkmen'in bio'sundaki belediye başkanı ifadesini kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

MAZBATASINI ALACAK

Öte yandan Üsküdar'ın yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından bugün saat 16.30'da İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacağını ilan etmişti.

BELEDİYE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir kişinin Üsküdar Belediyesi'nde kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirmişti. Görüntülerde belediyede hiçbir çalışanın bulunmaması kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Seçimi kaybeden diğer adayların profillerinde son durum şu şekilde;









