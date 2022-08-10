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Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

09.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün TikTok'ta birbirinden kullanışlı ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu ürünlerin bazıları gerçekten gereksiz olsa da bazıları hayatımızı oldukça kolaylaştırabilir gibi görünüyor. Yine de bu ürünleri alışveriş sitelerinde veya mağazalarda bulmak düşündüğünüzden çok daha zor olabiliyor. Sizin için bir araştırma yaptık ve hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünlerini bir araya getirdik. İşte detaylar!

Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

TikTok'ta birbirinden ilginç ve faydalı gibi görünen birçok ürünle karşılaşıyoruz. Birçok fenomen tarafından paylaşılan bu ürünler, kimi zaman hayatımızı çok kolaylaştırabilir gibi görünüyor. Günlük yaşantımızda kullanabileceğimiz en kullanışlı TikTok ürünlerini seçtik. Eğer siz de bu ürünlere ilgi duyuyorsanız bu ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Diş fırçalarını sterilize eden muhteşem set: Shop-Set UV Diş Fırçalık ve Akıllı Diş Macunu Sıkacağı

Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

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Banyoda öylece duran diş fırçaları; dağılır, ıslak kalır ve bu nedenle mikropların çoğalmasına zemin hazırlar. Diş macunu ise ortadan sıkılır ya da kapağı açık bırakıldığı için kurur ve kullanılamaz hâle gelir. Bütün bunları önleyen ve bu ürünleri bir araya getiren bir düzenek görmek isterseniz Shop-Set UV Diş Fırçalık ve Akıllı Diş Macunu Sıkacağı'na göz atabilirsiniz. Ürün, diş macunu ve diş fırçaları için kullanım kolaylığı sunar. Güçlü UV ışığı sayesinde askıya asılan diş fırçalarını sterilize eder ve bakteri oluşumu önler. Diş macununu ise tek elinizle diş fırçasının üzerine alabilmenizi sağlar.

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2. Karpuz yemenin en keyifli yolu: Pratik Karpuz Kavun Dilimleyici

Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Yazın en keyifli anlarından biri, dilimlenmiş bir karpuzu zevkle yemek olabilir. Karpuzu eşit şekilde düzgün aralıklarla dilimlemek ise maharet ister. Bunu daha kolay hâle getirmek için üretilen EMIR Pratik Karpuz Kavun Dilimleyici, hem pratik biçimde karpuz dilimlemeyi sağlar hem çok hoş bir sunum oluşturmanıza yardımcı olur. 26 cm çapında olan ürün, aynı anda 12 adet karpuz dilimi elde etmenize imkân tanır. Üstelik karpuzun en güzel yeri olan göbeğini ise silindir biçimde ayırır. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen dilimleyici, gıda ile temasa uygun şekilde üretilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Meyve ve sebze doğramanın en pratik hâli: GK Home Çekmeli İpli Blender Manuel Beş Bıçak İpli Rondo

Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Paslanmaz çelik bıçaklarla üretilen ve gıda ile temasa uygun GK Home Çekmeli İpli Blender Manuel Beş Bıçak İpli Rondo, saniyeler içinde sebze ve meyveleri istediğiniz boyutta doğramaya yardımcı olur. Beş bıçaklı teknolojisi ile hızlı ve etkili şekilde parçalama sağlayan ürün, mutfaktaki en büyük yardımcınız olur. Sebzeleri tek tek doğramakla vakit kaybetmek yerine bu doğrayıcı ile tek seferde hepsini istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Elektrik gerektirmediği için mutfağın her noktasında rahatlıkla kullanılan rondo; aynı zamanda karavan, çadır, piknik ya da bahçe gibi elektrik olmayan alanlarda kullanılmaya uygun olur.

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4. Çantaları temizleme derdine son: Generic Yeniden Kullanılabilir Mini Çanta Temizleyici

Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

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Çanta içerisinde kalan toz, saç gibi kirleri temizlemek oldukça zor olur. Özellikle çantayı boşaltacak zaman bulmak en zoru olabilir. Generic Yeniden Kullanılabilir Mini Çanta Temizleyici, çanta içerisinde serbestçe yuvarlanırken içinde yer alan yapışkan malzeme sayesinde bütün kirleri toplar. Dayanıklı dış kabuğu ile kolay kolay deforme olmayan ürün, yeniden kullanılabilir. Su ile yıkanarak temizlenen ve tekrar çanta içerisine yerleştirilebilen temizleyici sayesinde çantanızı boşaltmadan tertemiz yapabilirsiniz. Ürün; sırt çantaları, valizler, kozmetik çantaları ya da el çantalarında rahatlıkla kullanılabilir.

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5. Film zevkini ikiye katlayın: Russell Hobbs 24630-56 Fiesta Patlamış Mısır Makinesi

Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Sıcak hava ile istediğiniz kadar patlamış mısırı anında hazırlayan Russell Hobbs 24630-56 Fiesta Patlamış Mısır Makinesi, evde film zevkini ikiye katlamak için birebir. 1200 W gücü ile patlamış mısırları anında hazır hâle getiren bu ürünle tek tuşa basarak evde sinema keyfi yaşayabilirsiniz. Düşük kalorili atıştırmalıklar yapmak için yağsız ve tuzsuz patlamış mısır yapabilen cihaz, kapağında yer alan ölçü kabı sayesinde kolay porsiyonlama imkânı sağlar. Üstelik hızlı şekilde pişirdiğiniz mısırları daha sonra tuzlayarak istediğiniz oranda lezzetlendirebilirsiniz.

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6. Evde dondurma yapmak artık çok kolay: Karaca Frozen Healthy Ice Cream Machine Sağlıklı Dondurma ve Sorbe Makinesi

Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Eğer siz de evde sağlıklı atıştırmalıklar yapmayı seviyorsanız Karaca Frozen Healthy Ice Cream Machine Sağlıklı Dondurma ve Sorbe Makinesi'ne şans verebilirsiniz. Bir nevi mikser ve kıyma makinesi karışımı olan ürün, üstten gönderilen dondurulmuş meyveleri alt kısmından dondurma kıvamında çıkarır. Tek yapmanız gereken şey: İstediğiniz meyveleri dondurmak ve daha sonra bunları cihazın içerisinden geçirmek. Böylelikle evde meyve parçacıklı, şekersiz ve doğal dondurmalar yapabilirsiniz. Birkaç farklı modu bulunan cihaz; dondurma, donmuş yoğurt, sorbe ve smoothie yapmak için de kullanılabilir.

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7. Evde hamam keyfi: Beauty Glove Hamam Kesesi - Banyo Kesesi Kalın Kese

Tüm hayatınızı değiştirecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Biz her ne kadar hamam kültürü ve hamam kesesine aşina olsak da yabancı TikTok hesapları, bunu bir mucize gibi paylaşabiliyor. Beauty Glove Hamam Kesesi - Banyo Kesesi Kalın Kese, vücut üzerinde yer alan kirler ile ölü deriyi de aldığı için klasik banyo süngerinden çok daha etkili temizlik sağlar. Böylelikle vücudunuz ölü derilerden kurtulur, cildinizin gözenekleri açılır ve yenilenir. Oldukça uygun fiyatlı olan üründen bir tane alarak evde hamam keyfi yaşayabilirsiniz. Üstelik TikTok'ta bahsedildiğine göre dermatoloji uzmanları, bu keselerin deri için faydalı olduğunu belirtir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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tiktok dondurma makinesi
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