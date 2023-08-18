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Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

15.08.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü teknik özellikleriyle sizi mest edecek bir bilgisayar mı arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Tasarımları ve donanımları ile MacBook'ları aratmayan bilgisayarlar hem gündelik ihtiyaçlarınızı hem performans gerektiren grafik işlerinizi rahatlıkla yapmaya hazır! Sizin için MacBook muadili olabilecek canavar gibi laptop alternatiflerini bir araya getirdik. Gelin, beğeninizi kazanacak ürünleri birlikte inceleyelim.

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

MacBook, teknik özellikleri ve şık tasarımıyla pek çok kişinin beğenisini kazanıyor. Ancak bunun yanında pek çok farklı marka da hem güçlü teknolojik donanımları hem zarif ve ergonomik tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Teknoloji meraklılarının gönlünü fethedecek kalitede pek çok ürünü seçkimizde bulabilirsiniz. İşte farklı fiyatlara bulabileceğiniz en güzel laptoplar!

1. Hafif ve zarif tasarım: Thinkpad X1 Titanium Yoga

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

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Eğer güçlü işlemciye sahip bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz! Pek çok MacBook modelinden daha yüksek RAM'e ve ekran çözünürlüğüne sahip olan Thinkpad X1 Titanium Yoga, hafif ve zarif tasarımıyla da göze hitap ediyor. Aynı zamanda sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı klavyeye sahip olan cihaz, 512 GB SSD depolaması ve 16 GB LPDDR4x RAM donanımıyla kullanıcılarına yüksek verim ve hız vadediyor. Performansını Intel Core i72.1 Ghz işlemciyle perçinleyen ürün, QHD ekranıyla görsel şölen sunuyor.

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2. Dokunmatik ekran isteyenlere: HP Spectre X360 14

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

Gelişmiş teknik özellikleriyle piyasadaki pek çok ürünü geride bırakan HP Spectre X360 14, gelişmiş tasarım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihaz, dokunmatik ekranın rahatlığına kavuşmanıza aracılık ediyor. 13.5 inçlik ekranıyla ideal boyuttaki ürün, 5 GHz hızındaki 13. nesil i7 işlemciye sahip. 16 GB'lık LPDDR4X teknolojisindeki RAM donanımı ve 1 TB'lık SSD depolama alanıyla arzu ettiğiniz hıza ulaşmanıza zemin hazırlıyor. Ürün aynı zamanda Turbo Boost 5.0 teknolojisiyle performansını üst seviyeye taşımayı başarıyor.

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3. Full HD ekran: Dell Latitude 5530

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

Gelişmiş yönetim, dayanıklılık ve güvenlik özellikleriyle standartların çok ötesinde! Full HD ekranıyla benzersiz bir görsel deneyim vadeden Dell Latitude 5530, Intel Iris Xe Graphics ekran kartına sahip. ExpressCharge ile uzun pil ömrü sunmayı ihmal etmeyen bilgisayar 60 dakika içinde %80'e kadar şarj oluyor. 3.5 GHz i7 işlemci kullanan cihaz, RAM kısmında ise 16 GB DDR4 donanımını tercih ediyor. Ürün depolama alanını da 256 GB SSD ile donatıyor. Güçlü özellikler arıyorsanız doğru yerdesiniz!

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4. Yüksek çözünürlük: ASUS Zenbook 14X OLED UX5401ZA-L7041W

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

ASUS Zenbook 14X OLED UX5401ZA-L7041W, şık tasarımını 14 inçlik OLED ekranıyla birleştiriyor. 2880x1800 çözünürlüğe sahip olan bilgisayar, 3.3 GHz hızındaki Intel Core i5 işlemcisiyle yüksek performans vadediyor. Ürünün 16 GB'lık RAM teknolojisi ise LPDDR 5. Windows 11 ile gelen bilgisayar, 512 GB'lık SSD depolama alanıyla hayal ettiğiniz hız ve performansa kavuşmanıza yardımcı oluyor.

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5. İkisi bir arada tasarım: Lenovo IdeaPad Flex 5

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

Kullanıcılarını esnek ve katlanabilir bir tasarımla buluşturan Lenovo IdeaPad Flex 5, dokunmatik kullanımın rahatlığına sahip. 16 inçlik Full HD ekranını Windows 11 ile buluşturan cihaz, donanımını ise 16 GB LPDDR4X RAM, 1.8 GHz AMD Core i3 işlemci ve 512 GB'lık SSD ile bütünleştiriyor. Cihaz Smart Power özelliği sayesinde sıcaklığı, performansı, pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için dinamik ayarlama imkânı veriyor.

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6. Şık RGB aydınlatma: MSI PULSE GL66 12UE-1255XTR

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

Şık tasarımını klavyesindeki RGB aydınlatmayla birleştiren MSI PULSE GL66 12UE-1255XTR, sadece performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda estetik bir görünüm de vadediyor. 16 GB DDR4 RAM kullanan ürün, depolama alanında ise 1 TB SSD tercih ediyor. 6 GB'lık NVIDIA GeForce RTX 3060 105W ekran kartına sahip olan bilgisayarın işlemcisi 3.50 GHz hızındaki Intel Core i7 işlemci hızı ayrıca artırılmış frekansla 4.70 GHz'e kadar çıkabiliyor.

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7. Ömür boyu ücretsiz bakım: Monster Huma H4 V5.2.10

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

Monster Huma H4 V5.2.10 hızlı şarjı ile günün her anında gereksinimlerinizi rahatlıkla karşılamaya aday bir ürün. Su sıçramasına dayanıklı klavyesini beyaz aydınlatma ile daha şık hâle getiren cihaz, parmak izi ve gizlenebilir kamera gibi ekstra özelliklere sahip. 1 TB SSD, 32 GB DDR4 RAM ve 4.7 GHz Intel Core i7 işlemci kullanan bilgisayar, üst düzey performans vadediyor.

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8. Haricî ekran kartı isteyenlere: Acer Nitro 5 AN515-57

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

NVIDIA GeForce RTX 3060 95W ekran kartı kullanarak grafik becerilerini üst seviyeye taşıyan Acer Nitro 5 AN515-57, 15.6 inç ekrana ve 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Kullanıcılarına 144 Hz yenileme hızı sunan bilgisayar, 4.60 GHz hızında Intel Core i7 işlemci kullanıyor. Cihaz 8 GB DDR4 RAM kullanırken depolama alanında ise 512 GB SSD tercih ediyor.

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9. Yüksek performanslı işlemci: HUAWEI MateBook 16 R7

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

3.2 GHz hızında ve 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 işlemci kullanan HUAWEI MateBook 16 R7, kullanıcılarına yüksek performans vadediyor. 16 inçlik ekranın 2520x1680 piksel ve HUAWEI FullView teknolojisiyle donatan bilgisayar, görüntü kalitesine de kusursuz bir noktaya taşıyor. Çift fanıyla başarılı bir soğutma verimliliği sağlayan cihaz, ısınmaya dayalı performans kaybının da önüne geçiyor. Ürün de ayrıca 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD mevcut.

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10. Hafif ve ince tasarım: Gigabyte G5 MF-E2EE333SD

Tüm işlemleri hızla tamamlayacak canavar gibi bir cihaz arayanlar için MacBook muadilleri

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Hafif gövdeli Gigabyte G5 MF-E2EE333SD, %22 küçültülmüş olmasına karşın performansından herhangi bir ödün vermiyor. NVIDIA GeForce RTX 4050 grafik kartı kullanan bilgisayar, görsel gücünü; depolama alanında 1 TB SSD, işlemcide 3.3 GHz hızındaki Intel Core i5 ve RAM'de ise 32 GB DDR4 kullanıyor. Ürünün ekran boyutu ise 15.6 inç ve 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip.

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