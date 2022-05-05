Tüm kısıtlamalar kalkabilir! ‘Maske’ ile ilgili son karar çok yakında…

Son dakika haberi… Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşları dışındaki kapalı alanlarda kaldırıldı. Bu iki alanda zorunluluk Kovid vaka sayısının 1000’in altına düşmesiyle sona erecek. Günlük vaka sayısı 1193’e geriledi. Bayramlaşma sonrası düşüş sürerse maskeye tamamen veda edeceğiz.

VAKA SAYISININ BİNİN ALTINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Dünyayı sarsan Kovid-19 salgınında Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020’de tespit edilmişti. İlk etapta isteğe bağlı olarak kullanılan maske ilk önce vaka yoğunluğu yaşanan illerden başlayarak, kısa sürede tüm yurt genelinde zorunlu kılındı. Milliyet’in haberine göre; Kovid-19 aşılarının devreye girmesi, toplumsal bağışık oranının artması ve yeni varyantlarla virüsün gücünü kaybetmesinin ardından da bu yılın mart ayında önce açık havada maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. 26 Nisan’daki son Bilim Kurulu toplantısında alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararla da toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere kapalı alanlarda da maske takmak zorunlu olmaktan çıkarıldı.

Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasının kalkması için ise günlük vaka sayısının binin altına düşmesinin bekleneceği duyuruldu.

VAKALARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

İki yıllık tam kapalılık halini de içeren zorlu bir sürecin ardından Türkiye, bayram arifesinde salgına karşı bireysel korunma tedbirlerinin ağırlık kazandığı yeni bir döneme girdi. Yüz yüze bayramlaşmanın günlük vaka tablosuna yansımasının ne olacağı merakla beklenmekle birlikte, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında geçen 8 günlük sürede açıklanan vaka sayıları maskeye tamamen elveda demek için umut verdi.

DÜŞÜŞ DEVAM EDERSE MASKE TAMAMEN KALKACAK

Kapalı alanda maske yasağının kaldırılması kararının alındığı Bilim Kurulu’nun toplandığı 26 Nisan tarihinde Türkiye’de günlük vaka sayısı 2511, vefat sayısı da 14 olarak açıklanmıştı. Vefat sayısı dalgalı bir seyir izlese de bu süreçte vaka sayısı gün be gün azaldı. Vaka sayısı 27 Nisan’da 2479’a, 28 Nisan’da 2256’ya indi. 29 Nisan’da Türkiye uzun bir aradan sonra ilk kez 2000’in altında vaka sayısını gördü. 29 Nisan’da 1924’e inen vaka sayısı, 30 Nisan’da 1772, 1 Mayıs’ta 1480, 2 Mayıs’ta 1344 ve 3 Mayıs’ta da 1193 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısındaki düşüşün aynı seyirde devam etmesi halinde Türkiye birkaç gün içinde maskeye tamamen veda edecek.



