Tüm Türkiye sandık başında! Siyasi isimler oylarını kullanıyor

Tüm Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmak için sandıklara koştu. Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi isimler de oyunu kullanmaya devam ediyor.

ERDOĞAN ÇİFTİ OYUNU ÜSKÜDAR'DA KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

"SEÇİM SÜRECİ ŞU ANA KADAR OLAYSIZ DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Seçim süreci şu ana kadar olaysız devam ediyor. Seçmenlerimizin endişeye kapılmadan oylarını kullanması Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından çok önemli."

KILIÇDAROĞLU OYUNU ANKARA'DA KULLANDI

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Kılıçdaroğlu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Hepimiz demokrasiyi, birlikte olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz ülkemize baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek." dedi.

SİNAN OĞAN OY KULLANMAYA EŞİYLE GELDİ

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullanma işlemini saat 11.30'da tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun." dedi.

Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti.

AKŞENER İSTANBUL'DA OY KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, 2127 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akşener, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ailesiyle vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Akşener, seçimin millet ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Akşener, "Milletimizin sandığa attığı oyların sonuçlarına saygı gösterilmesi, çıkan sonuca amenna denmesi gerekir. Milletin vereceği karar hepimizin başı üstünedir." dedi.

"50 GÜN BOYUNCA BANA NE YAŞATTILARSA ALLAH DA ONLARA YAŞATSIN"

Oyunu kullanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah da onlara yaşatsın. Eski arkadaşlarım dahil avukatlarım tarama yapıyor. Hepsine dava açacağım." dedi.

