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Tunç Soyer'den İzmirlileri rahatlatan açıklama: Söz konusu değil

11.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis toplantısında Harmandalı'ndaki heyelan sonrası açıklanan ön bilimsel raporlara dayanarak "İzmirliler, rahat edebilirler. Harmandalı Çöp Tesisi ile ilgili çöp sızıntı suyu ya da metan gazı sızıntısı söz konusu değil" dedi.

Tunç Soyer'den İzmirlileri rahatlatan açıklama: Söz konusu değil

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Harmandalı'ndaki heyelan ile ilgili sunum yaptı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE EYLEME GEÇTİK"

Bölgede çalışmaların ve projelerin akademisyenlerle devam ettiğini belirten Devran, "Alınması gereken önlemler konusunda hızla harekete geçtik. Yaptığımız ihale sonrası etüt çalışmalarına başlandı. Akademik görüşler eşliğinde alanın izlenmesine devam edilmektedir. Kayma mekanizmasının belirlenmesi, çözüm yöntemlerinin tespit edilmesi ve alınacak önlemlerle ilgili çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde eyleme geçtik. Alandaki yüzeysel suların ve kaynak sularının toplanması için drenaj hattı döşeme çalışmalarımız sürüyor. Daha sonra yayımlanacak raporda alınması gereken ilave önlemler tarafımıza sunulacaktır. Çevre ve halk sağlığını etkileyecek her konu titizlikle takip ediliyor" diye konuştu.

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"SÖZ KONUSU DEĞİL"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi:

"İzmirliler rahat edebilirler. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilgili çöp sızıntı suyu ya da metan gazı sızıntısı söz konusu değil. Bu; Dokuz Eylül Üniversitesi hocalarından aldığımız ön bilimsel raporlarla tespit edilmiş durumda. Ama nihai rapor sanıyorum 1 ay sonra çıkmış olacak. Bu rapor doğrultusunda bir yerlerde fore kazık çakılması gerekebilir. Bir yerlerde kamulaştırma yapmak, bina boşaltmak gerekebilir ama şu anda böyle bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Emin ellerdeyiz. Son derece titiz ve bilimsel bir çalışma yürütülüyor. Heyelan bölgesinde İnklinometre kuyularıyla anında tespitler yapılmaya devam ediyor. Bu çalışmalar, heyelan bölgesinde doğabilecek herhangi bir büyük felaket olup olmayacağı konusunda da bizi bilgilendiriyor. Bir yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü olarak diğer yandan hocalarımızın bize çizdiği rotada el birliği ile çalışmaya devam ediyoruz. Final raporu doğrultusunda da ne yapılması gerekiyorsa yapacağız."

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Kaynak: DHA

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Tunç Soyer İzmir
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