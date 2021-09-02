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Türk Hava Kurumu Başkanı'ndan yangın söndürme uçaklarıyla ilgili yeni açıklama

02.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile yangın uçaklarının tamiri konusunda çalışmamız var. Uçakların bakımına ilişkin maliyetin aşağı yukarı 750 bin dolarlık kısmını kurum bünyesinden karşılıyoruz" dedi.

Türk Hava Kurumu Başkanı'ndan yangın söndürme uçaklarıyla ilgili yeni açıklama

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, THK Genel Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Aşcı, göreve başladıklarında THK'nin 1 milyar 844 milyon liralık borcu olduğunu belirterek, "Üniversite kurulunca gelir elde edileceği zannediliyor. Ama elde edilen gelirin öğrencilere harcanması gerekiyor. Benim aklım almadı, rakamları görünce. Bir dernek, 2013'te bankadan 80 milyon dolar kredi çekiyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi öde öde bitmiyor" dedi. THK'nin en önemli işi ve en çok tartışılan konusunun yangın söndürme uçakları olduğunu kaydeden Aşcı, "2021'de kurum bünyesinde 8 yangın söndürme uçağı, 21 helikopter var. 17 ayrı bölgede konuşlanmış durumda. Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopter hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

"UÇAKLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMEDİ"

Aşçı, uçakları yeniden uçurabilmek için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"THK uçakları çürümeye terk edildi' diye bir iddia var. Bu iddia tamamen boştur, asılsızdır. Biz 16 Ekim 2019 yılında göreve başladık. O gün arkadaşlarımızdan brifing aldık. Yapmamız gereken işleri sırasına koyduk. Yangın uçaklarının durumu nedir diye, gittik baktık. 9 uçağımız vardı. 9 uçaktan 3 tanesi kullanılamaz hale gelmişti. 2018 yılına kadar 6 uçak kullanılmıştı. Bunlardan 4 tanesinin durumu fena değil, 2 tanesi tamirat gerektiriyordu. Kasa tam takır bankada para yok. Acil ihtiyaçları gidermek için bankadan kişisel kredi kullandık. Asla bu uçaklar çürümeye terk edilmedi. Bu uçakların rutin bakımları yapılıyor. Şimdi biraz daha ileri bakım yapıyoruz. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurumumuzu ziyaret etti, kendisi de bakım yapıldığını bizzat gördü."

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"TUSAŞ İLE ÇALIŞMAMIZ VAR"

Aşcı, CHP'li belediyelerin yangın söndürme uçaklarının bakımına yönelik talebinin hatırlatılması üzerine, "Uçakların tamiri için bağış ya da kampanya yaparsanız biz tamir için hazırız, dedik. Onlar da 'uçaklar tamir olursa yangın söndürmede kullanılacak mı?' diye sordular, onun da cevabını herkes biliyor zaten. TUSAŞ ile yangın uçaklarının tamiri konusunda çalışmamız var. Uçakların bakımına ilişkin maliyetin aşağı yukarı 750 bin dolarlık kısmını kurum bünyesinden karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kemal Kılıçdaroğlu
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