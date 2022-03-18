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  4. Türk vatandaşı tarafından kaydedildi! Rus bombardımanı kamerada... "Komple uçurdular"

Türk vatandaşı tarafından kaydedildi! Rus bombardımanı kamerada... "Komple uçurdular"

18.03.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sıcak bölgeden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın saldırılardan en çok etkilenen şehirlerinden bir tanesi olan Mariupol'de fabrikalara ve liman olduğu belirtilen bölgeye yönelik gerçekleştirilen bombardıman kameralara yansıdı. Görüntüler bir Türk vatandaşı tarafından kaydedilirken görüntüleri çeken kişinin "Fabrikayı komple uçurdular." ifadesini kullandığı görüldü.

Türk vatandaşı tarafından kaydedildi! Rus bombardımanı kamerada... "Komple uçurdular"

Rusya-Ukrayna savaşının 23'üncü gününde Rus saldırıları devam etti. Ülkenin saldırılardan en fazla etkilenen şehirlerinden bir tanesi de Mariupol oldu. Mariupol'de fabrikalara ve liman olduğu belirtilen bölgeye yönelik gerçekleştirilen bombardımanlar kameralar tarafından kaydedildi. Kentte yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Güneş tarafından kayda alınan görüntülerde yoğun bombardıman sesleri duyuldu.

"FABRİKAYI KOMPLE UÇURDULAR"

Fabrikaların olduğu bölgeye büyük bir bombanın atıldığı görülürken, Güneş, "Fabrikayı komple uçurdular." ifadesini kullanıyor.

Ayrıca bombanın çok yakınlarına düştüğünü söyleyen Güneş, bölgede sürekli Rus uçaklarının dolaştığını ve her tarafın barut koktuğunu belirtiyor.

Güneş, bombaların arasında kaldıklarını ifade ediyor.

"LİMANI BOMBALIYORLAR"

Görüntülerde ayrıca siyah dumanların gözlemlendiği yere işaret eden Mehmet Güneş, "Limanı bombalıyorlar." şeklinde konuşuyor.

Güneş, roketler ve bombalama sesleri nedeniyle uykusuz geceler geçirdiklerini aktarıyor.

Yaşadığı evin dış cephesinin bombalamalar nedeniyle gördüğü zararı gösteren Güneş, bir bombanın evinin beş altı metre yakınına düştüğünü anlatıyor.

Görüntüde çevredeki binaların ve arabaların oldukça zarar gördüğü anlaşılıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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