Turkcell ile ALBtelecom iş birliğinde yeni iletişim hizmetleri tanıtıldı

Çalık Holding'in, Türkiye'deki faaliyetlerinin yanı sıra 22 ülkede enerji, inşaat, madencilik, finans, tekstil ve telekom sektörlerinde faaliyet gösteren 31 bin kişilik büyük bir şirketler topluluğu olduğunu anlatan Çalık, "Yenilikçi ve girişimci bir grup olarak, farklı sektörlerdeki yatırım fırsatlarını ve oluşumları her zaman yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda, bizler de grup olarak dijitalleşmeye odaklandığımız bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Ahmet Çalık, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın en eski medeniyetlerinden biri olan Arnavutluk'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tiran'daki bir otelde düzenlenen tanıtım törenine, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, girişimcilerin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile ülkedeki Türk şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Yatırım yaparken rehber aldıkları temel ilkenin insanların yaşamına değer katmak olduğunu vurgulayan Çalık, gerek Türkiye'de gerekse faaliyet gösterdikleri diğer coğrafyalarda buna son derece dikkat ettiklerini söyledi.

Türkiye dışındaki bir coğrafyada iş yaparken karşılıklı güvene dayalı iyi ilişkiler geliştirebilmenin ve o bölgeyi iyi tanımanın çok önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Çalık, "Bulunduğumuz ülkenin kültürüne uygun, toplumuna saygılı, regülasyonlarına uyum göstererek yerel iş politikaları uygulamaya özen gösteriyoruz. Hangi ülkedeysek o ülkenin ekonomisine değer katma hedefiyle gönülden çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk'un kendileri için dost ve kardeş bir ülke olduğunu vurgulayan Çalık, "Burada her zaman Arnavut dostlarımız bizleri evimizde hissettirmiştir." dedi.

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu da dünya ekonomisinin verilere dayandığını kaydederek, Turkcell'in telekomünikasyon alanında dünyada hızla yükselen bir firma olduğunu söyledi.

ALBtelecom ile yaptıkları iş birliği kapsamında sunacakları hizmetler hakkında konuşan Terzioğlu, "Bip yüksek standartlı bir mesajlaşma platformu. Buradan sesli ve görüntülü arama yapabilirsiniz. Uygulama 65 dilde tercümeye sahip. Siz mesajınızı İngilizce gönderebilirsiniz, diğer taraf onu Japonca görebilir. Çok yakında uygulamanın 66. dili Arnavutça olacak. Life Box ise belgelerinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı koruyabileceğiniz bir uygulama." ifadesini kullandı.