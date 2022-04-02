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Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Bakan Yanık'tan Enes Kara açıklaması: Bir talihsizliğin olduğunu biliyoruz

02.04.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaldığı yurtta yaşadığı baskılar sonucunda intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın çektiği video Türkiye'de günlerce gündem olmuştu. Yargıtay'ın Enes Kara dosyasını kapatmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Bakan Yanık'tan Enes Kara açıklaması: Bir talihsizliğin olduğunu biliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk ekranlarında Hafta Sonu programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2022'nin ilk günlerinde yaşanan Enes Kara intiharına da değinen Bakan Yanık, konuyla ilgili Yargıtay'ın davayı kapatmasını da değerlendirdi.

Ekran Alıntısı

Bakan Yanık Türkiye'nin günlerce konuştuğu Enes Kara'nın intiharıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bizim suçta ve cezada kanunilik ilkemiz vardır. Bir fiilin suç olması için bir takım davranış biçimlerinin, kasıt olacak, sebep-sonuç ilişkisi olacak, somut bir fiilinin olması lazım. Enes Kara intihar eden bir kardeşimiz. Orada bir sorumlunun olması için intihara yönlendiren birinin olması lazım. Ortada bir suçun olmaması bir meselemizin olmadığı anlamına gelmiyor. Bir soruşturma dosyasında takipsizlik kararı verilebilir. Öbür taraftan bu çocukların kendi sosyal çevreleriyle, aileleriyle olan iletişimleri, alınacak tutum, bunların hepsi hepimizin ortak meselesi. Enes Kara noktasında da maalesef böyle bir talihsizliğin olduğunu biliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Enes Kara’nın Ocak ayının başlarında gelen intihar haberi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7.katından atlayarak yaşamına son vermişti. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedilmişti.

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İntihar Yargıtay

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