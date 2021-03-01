Türkiye’de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanlığı aşı takip ekranı! Bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu 1 Mart 2021?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama programı kapsamında Türkiye’de her geçen gün aşılanan kişi sayısı artış gösteriyor. İnsanlar ise Türkiye’de kaç kişi aşılandı sorusunun yanıtını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden sunduğu aşı takip sayfası sayesinde vatandaşlar aşılanan kişi sayısını görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda aşı uygulanacak grup sıralaması sayesinde de vatandaşlar aşama aşama Türkiye’de kimlerin, ne zaman aşı olacağını öğrenebiliyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

TÜRKİYE’DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara sunduğu covid19asi.saglik.gov.tr resmi internet sitesinde Türkiye’de iller bazında aşı dağılımı da görülebiliyor. Buna göre Türkiye genelinde anlık olarak toplam yapılan aşı sayısı 8.681.505. 1. doz uygulanan kişi sayısı 6.930.280 kişi iken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 1.751.225 kişi.

İl bazında bakıldığında İstanbul’da toplam yapılan aşı sayısı 1.396.078, 1. doz uygulanan kişi sayısı 1.084.793 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 311.285. Başkent Ankara’da toplam yapılan aşı sayısı 732.766, 1. doz uygulanan kişi sayısı 557.404 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 175.362. İzmir’de ise toplam yapılan aşı sayısı 578.292, 1. doz uygulanan kişi sayısı 465.302 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 112.990.