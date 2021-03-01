HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türkiye’de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanlığı aşı takip ekranı! Bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu 1 Mart 2021?

Türkiye’de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanlığı aşı takip ekranı! Bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu 1 Mart 2021?

01.03.2021 10:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye’de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanlığı aşı takip ekranı! Bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu 1 Mart 2021?

Ülke çapında koronavirüs aşılama süreci devam ederken vatandaşlar da Türkiye’de kaç kişi aşı oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşı uygulanacak grup sıralamasında ikinci aşamaya da geçildi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan aşı takvimi doğrultusunda bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte detaylar…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama programı kapsamında Türkiye’de her geçen gün aşılanan kişi sayısı artış gösteriyor. İnsanlar ise Türkiye’de kaç kişi aşılandı sorusunun yanıtını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden sunduğu aşı takip sayfası sayesinde vatandaşlar aşılanan kişi sayısını görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda aşı uygulanacak grup sıralaması sayesinde de vatandaşlar aşama aşama Türkiye’de kimlerin, ne zaman aşı olacağını öğrenebiliyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Ekran görüntüsü 2021-03-01 104447

TÜRKİYE’DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara sunduğu covid19asi.saglik.gov.tr resmi internet sitesinde Türkiye’de iller bazında aşı dağılımı da görülebiliyor. Buna göre Türkiye genelinde anlık olarak toplam yapılan aşı sayısı 8.681.505. 1. doz uygulanan kişi sayısı 6.930.280 kişi iken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 1.751.225 kişi.

aşı tablosu

İl bazında bakıldığında İstanbul’da toplam yapılan aşı sayısı 1.396.078, 1. doz uygulanan kişi sayısı 1.084.793 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 311.285. Başkent Ankara’da toplam yapılan aşı sayısı 732.766, 1. doz uygulanan kişi sayısı 557.404 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 175.362. İzmir’de ise toplam yapılan aşı sayısı 578.292, 1. doz uygulanan kişi sayısı 465.302 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 112.990.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKİP EKRANI

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Şubat'ta Twitter hesabından bir önceki haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı. Buna göre en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay olurken en çok artış olan iller ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu oldu. Bakan Koca "Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." açıklamasını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen doktora gidin!Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen doktora gidin!
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Bilinç kaybı yapabilir, ölüme bile yol açabilir: Arı sokmasına karşı ilk yardım hakkında bilmeniz gerekenler!

Buradan soktuysa dikkat! Ölüme bile yol açıyor

Kalp hastalıkları belirtileri arasında çarpıntı da var!

Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen doktora gidin!

Kızarmış gıda bu hastalıklara neden oluyor!

Kızarmış gıda bu hastalıklara neden oluyor!

Siyah çay mucizesi: Koronavirüsün çoğalmasını engelliyor

Dikkat çeken araştırma: Siyah çay koronavirüsten koruyor!

Diyabet hastalarına su diyeti uyarısı: Sakın yapmayın!

Sosyal medyada hızla yayılıyor! Bu diyeti sakın yapmayın

Oyun hamuruyla ilgili şikayetler arttı! 'Çocuğumun eline bulaşan boya günlerdir çıkmadı'

Çocuklar oynamaya bayılıyor ama tehlike saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.