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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Abdülhamid Han sondaj gemisi, Erdoğan'dan 'fiyat' talimatı, Rus şirketten 'akaryakıt' hamlesi...

09.08.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve başlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'fiyatları indirin' talimatı, Rus petrol şirketi Transneft'in Avrupa'ya sevkiyatı durdurma kararı, Galatasaray'ın Memphis Depay için harekete geçmesi, Nihat Doğan'ın evliliği...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Abdülhamid Han sondaj gemisi, Erdoğan'dan 'fiyat' talimatı, Rus şirketten 'akaryakıt' hamlesi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ GÖREVE BAŞLADI

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı uğurlama töreniyle görevine başladı. Törendeki konuşmasında Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, geminin ilk görev yerinin Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusu olduğunu açıkladı.

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Son dakika: Abdülhamid Han göreve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşte 4. sondaj gemisinin görev yeriSon dakika: Abdülhamid Han göreve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşte 4. sondaj gemisinin görev yeri

ERDOĞAN'DAN "FİYATLARI İNDİRİN" TALİMATI

Türkiye'de enflasyonla mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gıda fiyatlarıyla ilgili önemli bir adım geldi. Dünkü AK Parti MKYK toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sunumu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kâr amaçlı kuruluşlar olmadığını belirterek fiyatların indirilmesi talimatını verdi.

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Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

RUS ŞİRKET AKARYAKIT SEVKİYATINI DURDURDU

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'yla kriz yaşayan Rusya'nın petrolde önemli şirketlerinden Transneft'in hamlesiyle akaryakıt fiyatlarını etkilemesi beklenen bir gelişme yaşandı. Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu.

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SON DAKİKA: Benzin fiyatlarını etkileyecek gelişmeyi duyurdular! Ruslar, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurduSON DAKİKA: Benzin fiyatlarını etkileyecek gelişmeyi duyurdular! Ruslar, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu

GALATASARAY'IN MEMPHIS DEPAY TRANSFERİNDE RAKİBİ JUVENTUS

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona ilk maçta aldığı galibiyetle yüksek moralle başlayan Galatasaray'da transfer süreci devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefindeki yeni ismin ise Barcelona'dan ayrılma kararı alan Memphis Depay olduğu öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray bu transfer için aceleci davranmazken Depay transferinde rakibinin Juventus olduğu öğrenildi.

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"Wesley Sneijder gibi yıkacak!" Galatasaray'ın Memphis Depay transferinde rakibi Juventus!

NİHAT DOĞAN EVLENDİ

Erol Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü türkücü Nihat Doğan'ın İranlı hayranı Arzu Doğan ile evlendiğini dile getirdi. Köse'nin iddiasına göre güzellik merkezinden ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan, ayrıldıktan sonra Arzu Doğan ile evlendi. Köse ayrıca Doğan'ın yeni eşinin hamile olduğunu da öne sürdü.

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Nihat Doğan sevgilisinden ayrılıp İranlı hayranı Arzu ile evlendi! Ünlü isimden hamilelik iddiasıNihat Doğan sevgilisinden ayrılıp İranlı hayranı Arzu ile evlendi! Ünlü isimden hamilelik iddiası


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