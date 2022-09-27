Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, Ardahan'da deprem, EYT'de son viraj, yeni konut projesi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Ankara'da kadın kollarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının ciddi şekilde yükseltileceğini söyleyerek, enflasyonun yol açtığı refah kaybının giderileceğini ifade etti.

ARDAHAN'DA DEPREM

Ardahan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Artvin ve Erzurum gibi şehirlerde de hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak aktardı. Vatandaşlar depremden sonra sokağa çıktı. Bölgede başka depremler de oldu. AFAD, alınan ihbarlarla ilgili bilgi paylaştı. Erzurum Valiliği ve Bakan Kurum'dan da açıklama gelirken depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

EYT'DE SONA GELİNDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de gelinen son kademeyi açıkladı. Bilgin, “Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz” dedi.

YENİ KONUT KAMPANYASI EKİM'DE AÇIKLANACAK

Büyük ses getiren ve vatandaşlardan çokça ilgi gören TOKİ ucuz sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubu için yeni bir konut kampanyası geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüştüklerini bildirdi. Kurum, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtirken kampanyanın ayrıntıları için ekim ayını işaret etti.

DERBİYE DEPLASMAN TARAFTARI ALINMAYACAK

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasına kısa bir süre kala önemli bir açıklama yapıldı. Buna göre Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.



