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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, Ardahan'da deprem, EYT'de son viraj, yeni konut projesi...

27.09.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşı açıklaması, Ardahan'da korkutan deprem, Bakan Bilgin'den EYT mesajı, orta gelirliler için yeni konut projesi, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için dikkat çeken seyirci kararı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, Ardahan'da deprem, EYT'de son viraj, yeni konut projesi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Ankara'da kadın kollarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının ciddi şekilde yükseltileceğini söyleyerek, enflasyonun yol açtığı refah kaybının giderileceğini ifade etti.

Hem milyonlarca çalışanı hem emeklileri ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkesin beklediği asgari ücret, emekli zammı açıklaması geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?Hem milyonlarca çalışanı hem emeklileri ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkesin beklediği asgari ücret, emekli zammı açıklaması geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

ARDAHAN'DA DEPREM

DEPREM

Ardahan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Artvin ve Erzurum gibi şehirlerde de hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak aktardı. Vatandaşlar depremden sonra sokağa çıktı. Bölgede başka depremler de oldu. AFAD, alınan ihbarlarla ilgili bilgi paylaştı. Erzurum Valiliği ve Bakan Kurum'dan da açıklama gelirken depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı! Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi işte ilk görüntüler...SON DAKİKA: Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı! Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi işte ilk görüntüler...

EYT'DE SONA GELİNDİ

BİLGİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de gelinen son kademeyi açıkladı. Bilgin, “Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz” dedi.

Bakan Bilgin'den son dakika EYT ve sözleşmeli personel açıklaması! 'Çalışmalar tamamlandı'Bakan Bilgin'den son dakika EYT ve sözleşmeli personel açıklaması! 'Çalışmalar tamamlandı'

YENİ KONUT KAMPANYASI EKİM'DE AÇIKLANACAK

KONUT

Büyük ses getiren ve vatandaşlardan çokça ilgi gören TOKİ ucuz sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubu için yeni bir konut kampanyası geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüştüklerini bildirdi. Kurum, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtirken kampanyanın ayrıntıları için ekim ayını işaret etti.

Son dakika: TOKİ büyük ilgi görmüştü! Bakan Kurum duyurdu: Bir konut kampanyası dahaSon dakika: TOKİ büyük ilgi görmüştü! Bakan Kurum duyurdu: Bir konut kampanyası daha

DERBİYE DEPLASMAN TARAFTARI ALINMAYACAK

SEYİRCİ

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasına kısa bir süre kala önemli bir açıklama yapıldı. Buna göre Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

SON DAKİKA: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine deplasman taraftarı alınmayacak! Az önce açıklandıSON DAKİKA: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine deplasman taraftarı alınmayacak! Az önce açıklandı


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan EYT konut
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