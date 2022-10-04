Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? CHP'den 'başörtüsü' yasa teklifi, 'Fatih Terim' iddiası, anaokulu destek ödemelerinde kritik tarih...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CHP, TBMM'YE 'BAŞÖRTÜSÜ' YASA TEKLİFİNİ SUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün saat 21.00'de Twitter hesabından bir video paylaşarak bugün TBMM'ye başörtüsü ile ilgili yasa teklifi sunacaklarını duyurmuş, "Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız" demişti. Kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifi bugün CHP milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 3 maddelik yasa teklifinin ayrıntıları da böylece belli oldu.

'FATİH TERİM' İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan teknik direktör Fatih Terim'in geleceği hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Sevilla'da yaşanan sıcak gelişmeyi İspanyol basını duyurdu. İspanyol basını, Fatih Terim'in Julen Lopetegui ile yollarını ayıracak olan İspanya La Liga devi Sevilla'nın başına geçeceğini yazdı. Galatasaray kariyerinde 20 kupası bulunan deneyimli çalıştırıcının İspanyol devinin bu hamlesine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİNDE TARİH BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Derya Yanık 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak ‘anaokulu destek ödemesi’nin bu ayın ikinci haftasında hesaplara yatacağını açıkladı. Yanık, "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli” dedi.

40 KADINA KORKUNÇ İŞKENCENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde seferberlik ilan etti. Seferberlik ilanını protesto eden 40 kadınla ilgili ortaya çıkanlar dehşete düşürdü. Kadınların gözaltına alındığı yere, kadınların eşleri ve erkek akrabaları da getirildi, eşleri ve akrabaları, kadınları dövmeye zorlandı. Bir sonraki gün ise Çeçen lider Kadirov, protestocu 40 kadının eş ve akrabalarının seferberlik kapsamında Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu.

MÜZİSYEN ŞENER'İN AVUKATINDAN SARSICI SÖZLER

Ankara'da eğlence mekanında sahne alan Onur Şener, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerini getirmediği için vahşice öldürülmüştü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken Onur Şener'in avukatı Meltem Banko ''Morga girdim ona son kez baktım; yüzü gözü paramparçaydı ve dikilmişti, ölüm haberi kızına bugün pedagog eşliğinde verilecek'' dedi.



