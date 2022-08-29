Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı, Gülşen'in tahliyesi, Ünsal Ban'ın yakalanması...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN YILBAŞINI İŞARET ETTİ

Kütahya'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik gidişata ilişkin mesajlar verdi. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının 2-3 bine çıkarılacağını duyuran Erdoğan, yılbaşını işaret ederek "Uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz" dedi ve halka 'sabır ve destek' çağrısında bulundu.

GÜLŞEN TAHLİYE EDİLDİ

Nisan ayındaki bir konserde imam hatipliler hakkındaki sözlerinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada infiale yol açmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatının tutukluluk itirazı kabul edildi ve Gülşen 4 gün sonra tahliye edildi. Gülşen'e adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi uygulanacak.

ÜNSAL BAN YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili iddialar son günlerde gündemdeki yerini korurken boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun bir videosunu sızdıran ve rüşvet alıp manipülasyon yapmakla suçlanan Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı. Ban'ın polise yakalanmamak için dağlık alanı tercih etmesi dikkat çekti. Öte yandan Ban'ın eski rektörü olduğu Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nden Ban hakkında yapılan açıklamada usulsüz arsa alımları, maaş, pahalı saatler ve hediyeler gibi detaylar yer aldı.

EMEKLİ PROMOSYONU UYARISI

Emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak için son gün olan 31 Ağustos yaklaşıyor. Banka promosyonları 8 bin TL'ye yaklaşırken son olarak özel bir bankadan gelen hamleyle promosyon tutarı 10 bin TL'ye dayandı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kamu ve özel sektörde çalışanların promosyon alıp alamayacağıyla ilgili konuya açıklık getirdi.

KADROYA GİREMİYORDU, FRANSIZ DEVİ TALİP OLDU

Galatasaray'da sarı-kırmızılı teknik heyet Omar Elabdellaoui'yi ilk 11'de düşünmezken yöneticileri bile şaşırtan bir gelişme yaşandı. Forma şansı bulmakta güçlük çeken Elabdellaoui'ye Fransız devi Marsilya'nın yanı sıra Yunan ekibi AEK talip oldu. Okan Buruk'un da onay vermesiyle transfere kesin gözüyle bakılırken Elabdellaoui'nin tercihi henüz bilinmiyor.



