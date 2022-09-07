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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Rusya' çıkışı, Putin'den 'Erdoğan' açıklaması, Galatasaray'dan yeni transfer

07.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rusya'yı hafife alanlara" yönelik sözleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim" açıklaması, Galatasaray'da yeni transfer, Mersin'de orman yangını, KYK yurt başvurularının sonuçları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Rusya' çıkışı, Putin'den 'Erdoğan' açıklaması, Galatasaray'dan yeni transfer

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN 'RUSYA' ÇIKIŞI: "HAFİFE ALANLAR, YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar turunun ikinci gününde ziyaret ettiği Sırbistan'da düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasında kimlikle seyahat edilebileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ile Avrupa'nın Rusya karşısında takındığı tutuma değinirken "Rusya’yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya eleştiri: Rusya hafife alınacak bir ülke değilSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya eleştiri: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

PUTİN: KONUYU ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM

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Rusya-Ukrayna savaşıyla patlak veren gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin arabulucuk rolü üstlendiği tahıl koridoru anlaşmasındaki son durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i isyan ettirdi. Tahılların çoğunun yoksul ülkelerdense Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gittiğini savunan Rus lider, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini dile getirdi.

Putin'in tadı kaçtı! Tahıl koridorundaki durum canını sıktı: 'Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim'Putin'in tadı kaçtı! Tahıl koridorundaki durum canını sıktı: 'Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim'

MERSİN'DE ORMAN YANGINI

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Her yenisiyle Türkiye'yi tedirgin eden orman yangınlarından biri de bugün Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana geldi. Ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye pek çok yangın söndürme ekibi sevk edildi, ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Bölgedeki 30 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA| Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan yoğun müdahale, yerleşim yerleri boşaltıldıSON DAKİKA| Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan yoğun müdahale, yerleşim yerleri boşaltıldı

KYK YURT BAŞVURULARININ SONUÇLARI AÇIKLANDI

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başvurulara ilişkin birinci faz çalışma sonuçlarını Ankara Cebeci Yurdu'nda, spor il müdürlerinin de çevrim içi katıldığı toplantıda paylaşan Kasapoğlu, "Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik. Biz yüzde 80'lik oranı hem de ilk fazda karşılayarak bir rekoru gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu'ndan yurt yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklamaSON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu'ndan yurt yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama

GALATASARAY'DAN YENİ TRANSFER

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Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldı. Fransa Ligue 1 devi PSG'den Mauro Icardi ile anlaşmaya varan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. Galatasaray, bir dönem Barcelona'da da forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

Son dakika: Galatasaray bombayı patlattı! Yusuf Demir transferinde mutlu son...Son dakika: Galatasaray bombayı patlattı! Yusuf Demir transferinde mutlu son...


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Mersin Rusya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin orman yangını Mauro Icardi kyk yurtları
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