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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'staj programı' açıklaması, TBMM'de 'maden faciası' gerginliği, 'Tayfun' füzesi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'staj programı' açıklaması, TBMM'de 'maden faciası' gerginliği, 'Tayfun' füzesi...

18.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Ulusal Staj Programı' hakkında açıklama, TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Amasra'daki maden patlamasına ilişkin konuşması sırasında gergin anlar, CHP tarafından Dezenformasyon Yasası'na ilişkin atılan adım, Tayfun füzesi, ünlü oyuncu Emre Karayel'in Arap atıyla yarış sevinci...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'staj programı' açıklaması, TBMM'de 'maden faciası' gerginliği, 'Tayfun' füzesi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ULUSAL STAJ PROGRAMI' AÇIKLAMASI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Staj Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılı başvurularının bugün itibarıyla açıldığını duyuran Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" diye konuştu. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı'ndaki stajyer öğrenci sayısının 150 bine çıkartılacağını belirten Erdoğan, staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlerimize müjde' diye duyurdu! Başvurular bugün başladı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine çıkıyorCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlerimize müjde' diye duyurdu! Başvurular bugün başladı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine çıkıyor

BAKAN DÖNMEZ'DEN 'KARAKUTU' AÇIKLAMASI; MECLİS'TE GERGİN ANLAR

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'daki maden patlamanın yaşanmasının ardından gündeme getirilen denetim iddialarına yanıt verirken işletmenin en son ağustosta denetlendiğini, herhangi bir sorun tespit edilmediğini söyledi. İşletmede uçaklardaki gibi karakutu olduğunu açıklayan Bakan Dönmez, "Hepsi kayıt altında, incelemeye ve denetime tabi olacak" diye konuştu. Bakan Dönmez'in konuşması itirazlarını dile getiren milletvekillerince sık sık kesintiye uğradı. Öte yandan bazı milletvekillerinin ise ellerinde pankartlarla Bakan Dönmez'i istifaya çağırdığı görüldü.

Son dakika: Bakan Dönmez'den 'karakutu' açıklaması! TBMM'de ortalık karıştı; milletvekillerinden pankartlı tepkiSon dakika: Bakan Dönmez'den 'karakutu' açıklaması! TBMM'de ortalık karıştı; milletvekillerinden pankartlı tepki

CHP DEZENFORMASYON YASASI'NI AYM'YE TAŞIDI

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CHP, Dezenformasyon Yasası'nın 29'uncu maddesi için, yürütmenin durdurulması talebiyle AYM'ye başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum" açıklamasında bulundu.

Son dakika: İktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren dezenformasyon yasasıyla ilgili CHP'den hamle geldi! Anayasa Mahkemesi...Son dakika: İktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren dezenformasyon yasasıyla ilgili CHP'den hamle geldi! Anayasa Mahkemesi...

TAYFUN FÜZESİ FIRLATMASI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

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Türkiye Savunma Sanayii’nde elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füze ‘Tayfun’un test atışı Rize - Artvin Havalimanı’ndan Sinop açıklarına doğru başarı ile gerçekleşti.

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha! ‘Tayfun’ Sinop açıklarına böyle fırlatıldı…Türkiye’den çok kritik bir hamle daha! ‘Tayfun’ Sinop açıklarına böyle fırlatıldı…

ÜNLÜ OYUNCU EMRE KARAYEL'İN ARAP ATI YARIŞ KAZANDIRDI

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Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel'in atı Yiğit Kardeş, 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci olarak, Karayel'e, Kanuni Kupası'nı kazandırdı. Emre Karayel, yarışı eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi. Yiğit Kardeş, Karayel'e 1 milyon 707 bin TL kazandırdı. Emre Karayel birincilik kupası, eşi Gizem ve oğlu Can ile mutluluk pozu verdi.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in 'Arap Atı' koşuda birinci geldi! Kazandığı para...Ünlü oyuncu Emre Karayel'in 'Arap Atı' koşuda birinci geldi! Kazandığı para...


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Fatih Dönmez
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