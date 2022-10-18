Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'staj programı' açıklaması, TBMM'de 'maden faciası' gerginliği, 'Tayfun' füzesi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ULUSAL STAJ PROGRAMI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Staj Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılı başvurularının bugün itibarıyla açıldığını duyuran Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" diye konuştu. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı'ndaki stajyer öğrenci sayısının 150 bine çıkartılacağını belirten Erdoğan, staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabileceğini duyurdu.

BAKAN DÖNMEZ'DEN 'KARAKUTU' AÇIKLAMASI; MECLİS'TE GERGİN ANLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'daki maden patlamanın yaşanmasının ardından gündeme getirilen denetim iddialarına yanıt verirken işletmenin en son ağustosta denetlendiğini, herhangi bir sorun tespit edilmediğini söyledi. İşletmede uçaklardaki gibi karakutu olduğunu açıklayan Bakan Dönmez, "Hepsi kayıt altında, incelemeye ve denetime tabi olacak" diye konuştu. Bakan Dönmez'in konuşması itirazlarını dile getiren milletvekillerince sık sık kesintiye uğradı. Öte yandan bazı milletvekillerinin ise ellerinde pankartlarla Bakan Dönmez'i istifaya çağırdığı görüldü.

CHP DEZENFORMASYON YASASI'NI AYM'YE TAŞIDI

CHP, Dezenformasyon Yasası'nın 29'uncu maddesi için, yürütmenin durdurulması talebiyle AYM'ye başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum" açıklamasında bulundu.

TAYFUN FÜZESİ FIRLATMASI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Savunma Sanayii’nde elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füze ‘Tayfun’un test atışı Rize - Artvin Havalimanı’ndan Sinop açıklarına doğru başarı ile gerçekleşti.

ÜNLÜ OYUNCU EMRE KARAYEL'İN ARAP ATI YARIŞ KAZANDIRDI

Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel'in atı Yiğit Kardeş, 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci olarak, Karayel'e, Kanuni Kupası'nı kazandırdı. Emre Karayel, yarışı eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi. Yiğit Kardeş, Karayel'e 1 milyon 707 bin TL kazandırdı. Emre Karayel birincilik kupası, eşi Gizem ve oğlu Can ile mutluluk pozu verdi.



