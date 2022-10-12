Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz, Putin'den 'Türkiye' önerisi, ABB'de 'su indirimi' krizi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN SÜRPRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında "Çok ciddi bir sürprizle karşılaştık" diyerek Tokayev'in kendisine takdim ettiği Devlet Dostluk Nişanı'na konuşmasında yer ayırdı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hangi ifadelerle değerlendireyim, şu an bilemiyorum" diye konuştu.

PUTİN'DEN 'TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ MERKEZİ' ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gaz tedariki için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurulabileceğini açıkladı. Putin ayrıca Avrupa'ya enerji sevkiyatı için Rusya'nın kışın da hazır olduğunu duyurarak topu Avrupa'ya attı. Putin, Kuzey Akım hattından gönderilemeyen doğal gazın Karadeniz üzerinden gönderilmesini de önerdi. Putin'in 'doğal gaz merkezi' önerisine Türkiye'den ilk yanıt Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Teklifi değerlendirmek için erken olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün" dedi.

ERDOĞAN'IN ESKİ DOKTORU İYİ PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti'nin haftalık grup toplantısı önemli, dikkat çeken bir gelişmeyle başladı. AK Partili eski milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti'ye katıldı. Çömez'in rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı. İYİ Parti çatısı altında ilk konuşmasını yapan Çömez, "Bir sürgün hayatı yaşadım. İnanın bana bildiklerimi bilseniz, duyduklarımı duysanız ve gördüklerimi görseniz aynı şeyi yapardınız." dedi.

ABB'DE SU İNDİRİMİ KARARI YARGIYA TAŞINDI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Partili üyelerin önergesi sonrası alınan kararla su tarifelerine yüzde 50 indirim yapılmıştı. Belediye'den yapılan açıklamada bunun "ASKİ'yi iflas ettireceği" belirtilmişti. Süreçle ilgili yaşanan son gelişmede Belediye, karar hakkında mahkeme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca Belediyeden konuyla ilgili vatandaşlara SMS de gönderildi.

HATAYSPOR'DAN "TRANSFER YASAĞI" İDDİALARINA YANIT

Hatayspor'a FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı geldiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Serkan Özbalta ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen, transfer yasağı iddiasıyla büyük bir şok yaşayan Volkan Demirel'i sevindiren açıklama Hatay cephesinden geldi. Açıklamada "Basında yer alan "Transfer yasağı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDEN TEHLİKENİN BOYUTU ORTAYA KONDU

Aşırı sıcaklar son dönemde tüm dünyanın gündeminde ve hem insanlara hem de ülkelere çeşitli zorluklar yaşatıyor. Yüksek sıcaklıkların ölümcül felaketlere yol açabileceği uyarısı yapılan bir rapor yeni tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) birlikte hazırladığı raporda felaketleri önlemek için zaman kaybedilmeden adım atılması vurgulandı. Yüksek risk altındaki gruplar da sıralandı. Raporda ayrıca yüksek risk altındaki gruplara örnek olarak tarım işçileri gösterilirken, yaşlılar, çocuklar, hamile ve emziren kadınların da yüksek hastalık ve ölüm riski altında bulunduğu vurgulandı.



