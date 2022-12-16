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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Diyarbakır'da hain saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'doğal gaz' mesajı, İstanbul'da 'AVM' yangını...

16.12.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Diyarbakır'da polis servisine düzenlene hain terör saldırısı, bugün hizmete alınan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'doğal gaz' mesajı, İstanbul'da AVM yangını, asgari ücrette üçüncü toplantının tarihi, Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor için istenen ceza...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Diyarbakır'da hain saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'doğal gaz' mesajı, İstanbul'da 'AVM' yangını...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

POLİS SERVİSİNE HAİN SALDIRI

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Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Saldırıda biri sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayda 5 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorgulanan kişinin saldırıyı itiraf ettiği açıkladı.

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'DOĞAL GAZ' MESAJI

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Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama tesisi unvanına sahip olacak Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi bugün hizmete alındı. Tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi gaz referans fiyatının belirlendiği ülke yapacağız" diye konuşurken "Trakya doğal gazda, LNG'de bir hub haline gelecektir" ifadelerini kullandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yer alması dikkat çekti.

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim! Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, üçüncü toplantısının tarihi belli oldu. Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta gerçekleşmişti. Üçüncü toplantının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü saat 14.00'te yapılacağı bildirildi. Bu toplantı sonrası merakla beklenen yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

İSTANBUL'DA AVM YANGINI

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İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Metrocity binasının çatısından dumanlar yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "AVM'dekilerin tamamı tahliye edildi, can kaybı ya da yaralanan yok" dedi. Öte yandan bir vatandaşın gözyaşı dökerek sarıldığı telefonda 'Çık dışarı Can, yanıyorsun' dediği anlar yürekleri yaktı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

SAHTE DOKTORA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

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Tüm Türkiye günlerce Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan 20 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşmuştu. Her yeni gün bir bir ortaya çıkan detaylarla herkesi şoke eden sahte doktorla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

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Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan

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