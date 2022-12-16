Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Diyarbakır'da hain saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'doğal gaz' mesajı, İstanbul'da 'AVM' yangını...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

POLİS SERVİSİNE HAİN SALDIRI

Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Saldırıda biri sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayda 5 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorgulanan kişinin saldırıyı itiraf ettiği açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'DOĞAL GAZ' MESAJI

Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama tesisi unvanına sahip olacak Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi bugün hizmete alındı. Tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi gaz referans fiyatının belirlendiği ülke yapacağız" diye konuşurken "Trakya doğal gazda, LNG'de bir hub haline gelecektir" ifadelerini kullandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yer alması dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, üçüncü toplantısının tarihi belli oldu. Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta gerçekleşmişti. Üçüncü toplantının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü saat 14.00'te yapılacağı bildirildi. Bu toplantı sonrası merakla beklenen yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL'DA AVM YANGINI

İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Metrocity binasının çatısından dumanlar yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "AVM'dekilerin tamamı tahliye edildi, can kaybı ya da yaralanan yok" dedi. Öte yandan bir vatandaşın gözyaşı dökerek sarıldığı telefonda 'Çık dışarı Can, yanıyorsun' dediği anlar yürekleri yaktı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

SAHTE DOKTORA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Tüm Türkiye günlerce Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan 20 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşmuştu. Her yeni gün bir bir ortaya çıkan detaylarla herkesi şoke eden sahte doktorla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.