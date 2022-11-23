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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Düzce'deki deprem, Erdoğan'dan kara harekatı mesajı, benzin grubuna indirim...

23.11.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine kara harekatı mesajı, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanı, benzin grubuna indirim, Tokat'taki özel hastanenin yoğun bakımında hastaya kötü davranma olayıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Düzce'deki deprem, Erdoğan'dan kara harekatı mesajı, benzin grubuna indirim...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE GÜNE PANİKLE UYANDI

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Bugün saat 04.08'de Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gölyaka merkezli deprem İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar paniğe kapılırken AFAD'dan yapılan son açıklamada 80 yaralının olduğu bildirildi. Deprem sonrasında Düzce, Sakarya, Bolu'da il geneli, Zonguldak'ta iki ilçede okullar tatil edildi. 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem nedeniyle yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

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ERDOĞAN'DAN 'KARA HAREKATI' MESAJI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Suriye ve Irak'ın kuzeyine kara harekatıyla ilgili net konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. TSK'mız tehditleri sınırlarımızın ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi faaliyete geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tel Rifat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere partiye katılanların rozetlerini taktı. Öte yandan Erdoğan, gazetecilerin "Esad ile görüşme olur mu" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj! Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj!

BELEDİYE BAŞKANI İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇTİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti ve Meral Akşener'e yönelik "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6’lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" açıklamasının ardından siyasetin gündeminde hareketlilik yaşanıyor. Son olarak bugün İYİ Parti'den AK Parti'ye dikkat çeken katılımlar gerçekleşti.

AK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracak AK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracak

BENZİN GRUBUNA İNDİRİM

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Araçlarına yakıt almak isteyen sürücüler, akaryakıt bayilerinde bugün itibarıyla yeni tabelayla karşılaştı. Geçen hafta üst üste yapılan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 1,16 TL indirim yapıldı. Böylece benzin litre fiyatı ortalama 20 lira seviyesine geri döndü.

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

SKANDAL OLAYDA 2 YOĞUN BAKIM ÇALIŞANI İÇİN KARAR VERİLDİ

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Tokat'ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma olayıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli gelişmeyi duyurdu. Buna göre 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulunda karara bağlandı. Bakan Koca "Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir" dedi.

Görüntüler infial yaratmıştı! Bakan Koca gelişmeyi duyurdu Görüntüler infial yaratmıştı! Bakan Koca gelişmeyi duyurdu

JAPONYA ALMANYA'YI 2-1 MAĞLUP ETTİ!

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2022 Katar Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Japonya ile karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen karşılaşma Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros düdük çaldı. Mücadelede Japonya 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılırken Almanlar'a büyük bir şok yaşattı.

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deprem Tokat Düzce Nazilli kara harekatı

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