Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan İsveç'teki skandala suç duyurusu, AK Parti'den 'sözleşmelilere kadro' açıklaması, bedelli askerlik ücreti...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



İSVEÇ'TEKİ SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kuklayı bir binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı. Söz konusu olaya peş peşe tepkiler gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından İsveç'teki skandal görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO TEKLİFİ MECLİS'TE

Sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Partili Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti. Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

BURHAN ÇAÇAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Bakırköy'deki evinde hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı. Çaçan'ın yakın arkadaşı Nuri Alço, acil anjiyo olması gerektiğini ancak Burhan Çaçan'ın ertelediğini açıkladı.

Sanat camiasından Ferman Toprak, Nuri Alço, Ahmet Selçuk İlkan ve Selami Şahin gibi isimlerin katıldığı cenaze töreni öncesi Burhan Çaçan'ı uğurlamaya gelen sevenlerinin oluşturduğu camii avlusunda kalabalık nedeniyle kimi zaman izdiham yaşandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ VE KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları genelge ile açıkladı. Genelgede açıklanan rakamlara göre, bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlendi. Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlenirken, aynı dönem için kıdem tazminatı tavanı ise 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

RUS ORDUSU KRİTİK ŞEHRİ ELE GEÇİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşında komutan değişikliğine giderek başa Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u geçirmesi sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Gerasimov komutasında Rus ordusu, Donetsk bölgesindeki stratejik nokta olan Soledar şehrinin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

ABOUBAKAR TERCİHİNİ YAPTI

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerine devam eden Vincent Aboubakar'ın yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan yıldız oyuncu tercihini yaptı. Kararını Beşiktaş'tan yana kullanan Kamerunlu oyuncu siyah-beyazlıların teklifini kabul etti. Fenerbahçe'nin teklifini teşekkür ederek reddeden yıldız oyuncu, kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshettiği gibi Beşiktaş'a imza atacak.