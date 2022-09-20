Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'ın KKTC çağrısı, Kılıçdaroğlu'ndan 'bakanlık' sözü, TOKİ'den uyarı, UEFA'nın Rusya kararı

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA KIBRIS ÇAĞRISI

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Dünyaya seslenen Erdoğan konuşmasında İstanbul Mutabakatı ile ilgili "Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan için ise "Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" dedi. Öte yandan Erdoğan, uluslararası toplumu KKTC'yi resmen tanımaya davet etti.

KILIÇDAROĞLU: 'BAKANLIK VERECEĞİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İktidara geldiklerinde çiftçiye vergisiz mazot verileceğini tekrar söyleyen Kılıçdaroğlu, kredi borcu faizlerinin de silineceğini belirtti. Kılıçdaroğlu ayrıca, İBB Başkanı İmamoğlu'nun görülecek olan davasına ilişkin de "Şimdi bir dertleri var İmamoğlu. Yetkilerini nasıl elinden alırız diye uğraşıyorlar" diye konuştu ve hakime çağrı yaptı. Öte yandan Kılıçdaroğlu "İktidara bu kadar destek veren, bütün belediye başkanlıklarını alan bir iktidar, 20 yıldır Elazığ'a bir bakanlık vermedi. Sözümdür, Bay Kemal'in sözüdür. Allah nasip eder Elazığlıların da oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ'a bir bakanlık vereceğim" ifadelerini kullandı.

DONETSK VE LUHANSK'TA REFERANDUM KARARI

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Donbas’ta ülkenin her iki yönetimin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu’na katılması için 23 Eylül’den 27 Eylül’e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi. Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinde de sözde yönetim, yakın bir zamanda bölgenin Rusya’ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyurdu.

TOKİ'DEN VATANDAŞLARA 'DOLANDIRICILIK' UYARISI

TOKİ'den Sosyal Konut Projesi'yle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

RUSYA EURO 2024'TEN MEN EDİLDİ

24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya işgal girişiminde bulunan Rusya'da takımlar, UEFA organizasyonlarından men edilmişti. Bu kararın ardından bir sıcak gelişme daha yaşandı. UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini resmen açıkladı. Rusya Futbol Federasyonu da kararın doğru olduğunu ve takımlarının organizasyonda yer almayacağını duyurdu.



