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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan-Putin görüşmesi, ucuz konut projesi, A Milli Takım, Hadise...

16.09.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin detayları, ucuz konut projesinde il ve ilçe listesi, insan kaçıran örgüte operasyon, Haluk Pekşen'in vefatı, A Milli Takım aday kadrosu, Hadise...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan-Putin görüşmesi, ucuz konut projesi, A Milli Takım, Hadise...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN, PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldi. Zirve yaklaşık 40 dakika sürdü. Putin görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki çabaları için teşekkürlerini iletti. Bir süredir gündemde olan Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili de açıklama yapan Putin, "Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konularSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular

UCUZ KONUT PROJESİNDE LİSTE GÜNCELLENDİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ucuz konut projesinde başvuru sayısı 2 milyonu geçti. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye de güncelleme geldi. Son güncellemeyle birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi.

Ucuz konut projesinde il ve ilçe listesi değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... (TAM LİSTE)Ucuz konut projesinde il ve ilçe listesi değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... (TAM LİSTE)

İNSAN KAÇIRAN ÖRGÜTE OPERASYON

örgüt

Europol, Türkiye'den özel uçaklarla ve sahte diplomatik pasaportlarla insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütünü çökertti. Irak ve İranlı yolcuların, insan kaçakçılığı yapan çetenin yardımıyla özel uçaklarla Türkiye'den ayrıldığı tespit edildi. İnsan kaçakçılarının, özel uçak ve sahte pasaport karşılığında yolculardan 20 bin euro ücret talep etmesinin belirlenmesi üzerine örgüte operasyon düzenlenerek çete çökertildi.

Varış noktaları Karayip! Türkiye’den özel uçak ve sahte diplomatik pasaportlarla insan kaçıran örgüt çökertildiVarış noktaları Karayip! Türkiye’den özel uçak ve sahte diplomatik pasaportlarla insan kaçıran örgüt çökertildi

HALUK PEKŞEN HAYATINI KAYBETTİ

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CHP'li eski milletvekili Haluk Pekşen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pekşen'in acı haberi sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu dahil birçok isim başsağlığı mesajı yayınladı.

Son Dakika: CHP'nin acı günü! Haluk Pekşen hayatını kaybettiSon Dakika: CHP'nin acı günü! Haluk Pekşen hayatını kaybetti

A MİLLİ TAKIMIN KADROSU BELLİ OLDU

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A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda hiç Beşiktaşlı futbolcunun yer almaması dikkat çekti. Özellikle Salih Uçan'ın kadroya alınmaması siyah-beyazlılarda büyük şaşkınlık yarattı.

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösteriyor...A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösteriyor...

BOŞANMA SONRASI TAKILAR BÖLÜŞÜLÜYOR

hadise

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı alması sonrasında tarafların avukatları düğün takılarını bölüşmek için bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız yapılan düğünde Hadise'ye takılan takıların listesi ortaya çıktı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatı mal bölüşümü için buluştu! Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatı mal bölüşümü için buluştu! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."


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Haluk Pekşen Hadise a milli futbol takımı konut recep tayip erdoğan
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