Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan-Putin görüşmesi, ucuz konut projesi, A Milli Takım, Hadise...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



ERDOĞAN, PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldi. Zirve yaklaşık 40 dakika sürdü. Putin görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki çabaları için teşekkürlerini iletti. Bir süredir gündemde olan Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili de açıklama yapan Putin, "Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum" dedi.

UCUZ KONUT PROJESİNDE LİSTE GÜNCELLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ucuz konut projesinde başvuru sayısı 2 milyonu geçti. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye de güncelleme geldi. Son güncellemeyle birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi.

İNSAN KAÇIRAN ÖRGÜTE OPERASYON

Europol, Türkiye'den özel uçaklarla ve sahte diplomatik pasaportlarla insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütünü çökertti. Irak ve İranlı yolcuların, insan kaçakçılığı yapan çetenin yardımıyla özel uçaklarla Türkiye'den ayrıldığı tespit edildi. İnsan kaçakçılarının, özel uçak ve sahte pasaport karşılığında yolculardan 20 bin euro ücret talep etmesinin belirlenmesi üzerine örgüte operasyon düzenlenerek çete çökertildi.

HALUK PEKŞEN HAYATINI KAYBETTİ

CHP'li eski milletvekili Haluk Pekşen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pekşen'in acı haberi sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu dahil birçok isim başsağlığı mesajı yayınladı.

A MİLLİ TAKIMIN KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda hiç Beşiktaşlı futbolcunun yer almaması dikkat çekti. Özellikle Salih Uçan'ın kadroya alınmaması siyah-beyazlılarda büyük şaşkınlık yarattı.

BOŞANMA SONRASI TAKILAR BÖLÜŞÜLÜYOR

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı alması sonrasında tarafların avukatları düğün takılarını bölüşmek için bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız yapılan düğünde Hadise'ye takılan takıların listesi ortaya çıktı.



