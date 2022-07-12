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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstanbul'da kritik zirve, Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin'in nişanı, Bahçeli'ye hediye edilen haritaya tepki, Galatasaray antrenmanında kavga...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstanbul'da kritik zirve, Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin'in nişanı, Bahçeli'ye hediye edilen haritaya tepki, Galatasaray antrenmanında kavga...

12.07.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İstanbul'da yapılması planlanan kritik tahıl koridoru zirvesi, Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin'in nişanı, Bahçeli'ye hediye edilen haritaya Yunanistan'dan sonra Almanya'dan tepki, Galatasaray antrenmanında tekme tokatlı kavga, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan dikkat çeken 'Erdal Acar' paylaşımı, dolar/euro paritesinde 20 yıl sonra ilk...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstanbul'da kritik zirve, Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin'in nişanı, Bahçeli'ye hediye edilen haritaya tepki, Galatasaray antrenmanında kavga...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İSTANBUL'DA YAPILACAK OLAN KRİTİK TOPLANTI

Karadeniz'de oluşturulması planlanan tahıl koridoru için taraflar görüşmelerini sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, Rusya, BM ve Ukrayna arasında gerçekleşecek görüşmenin yarın İstanbul'da yapılacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili yaptığı açıklamada görüşmelerin olumlu seyrettiğini vurgulayarak sürece ilişkin bilgi paylaştı.

Ekran Alıntısı

Son dakika: Tahıl koridoru için gözler yarına çevrildi! Kritik zirvenin adresi İstanbulSon dakika: Tahıl koridoru için gözler yarına çevrildi! Kritik zirvenin adresi İstanbul

FUAT OKTAY İLE HÜMEYRA ŞAHİN EVLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin önümüzdeki günlerde dünya evine girmeye hazırlanıyor. Çiftin nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile eşi Emine Erdoğan taktı.

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Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzükleri Erdoğan taktıFuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzükleri Erdoğan taktı

BAHÇELİ'YE HEDİYE GERGİNLİĞE DAVETİYE ÇIKARDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen haritaya tepkiler gelmeye devam ediyor. Ülkü Ocakları tarafından hazırlanıp Bahçeli'ye sunulan haritada birçok Yunan adasının Türkiye'ye ait gösterilmesi Yunan kamuoyunu ve basınını kızdırmış, Başbakan Miçotakis de tepkisini sert sözlerle dile getirmişti. Yunanistan'dan sonra Almanya'da devreye girdi. Almanya'nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel tartışmaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dahil olarak Almanya'nın tutumunun net olduğunu vurguladı ve "Yunanistan'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin sorgulanması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

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Bahçeli'ye hediye edilen haritaya tepkiler artıyor! Almanya söz aldı: Kabul edilemezBahçeli'ye hediye edilen haritaya tepkiler artıyor! Almanya söz aldı: Kabul edilemez

GALATASARAY ANTRENMANINDA KAVGA

2022/23 sezonu için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılı takımın antrenmanı sırasında gerginlik çıktı. İdmanda 5'e 2 pas çalışması yapıldığı sırasında Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahelede bulundu. Futbolcular arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekme-tokatlı kavgaya dönüştü. Diğer futbolcular ise kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

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Son dakika: Galatasaray antrenmanında kavga çıktı! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi...Son dakika: Galatasaray antrenmanında kavga çıktı! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi...

AHMET KAYA'NIN EŞİ GÜLTEN KAYA'DAN 'ERDAL ACAR' TEPKİSİ

Geçtiğimiz günlerde Sarallar grubuna düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan suç örgütü lideri Erdal Acar hakkında Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı Ahmet Kaya, 1999'da Magazin Gazeteceleri Derneği gecesinde Kürtçe kaset çıkaracağını söylemesi üzerine bir grup tarafından darp edilmiş, Erdal Acar da Kaya'ya çatal fırlatmıştı. O geceden fotoğraflar paylaşan Gülten Kaya, paylaşımında "1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!) daha; Erdal Acar! "Suç, yağma" vb nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha 'hafıza silinmez' diyeyim!" ifadelerine yer verdi.

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Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya'dan Erdal Acar'ın tutuklanmasına ilişkin ilk yorum: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya'dan Erdal Acar'ın tutuklanmasına ilişkin ilk yorum: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)

DOLAR İLE EURO EŞİTLENDİ

Euro'nun dolar karşısında bir süredir yaşadığı düşüş, 20 yıldır gerçekleşmeyen bir durumun ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Euro/dolar paritesi en son 2002 yılında eşitlenmişti. Euro değer kaybederek düştüğü son noktada, küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazanan dolar ile eşitlendi.

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20 yıl sonra ilk kez oldu! Dolar ve euro eşitlendi20 yıl sonra ilk kez oldu! Dolar ve euro eşitlendi

ABD'DEN "DEAŞ LİDERİNİ ÖLDÜRDÜK" AÇIKLAMASI

ABD, Suriye'nin kuzeybatısına operasyon düzenleyerek terör örgütü DEAŞ'ın liderlerinden Mahir El Agal'ı öldürdü. El Agal'ın öldürüldüğü hava saldırısında bir kişi ise ağır şekilde yaralandı. Açıklama ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geldi. Bakanlığın açıklamasında sivil can kaybı yaşanmadığı belirtilirken operasyonun başarılı şekilde yürümesi için geniş çaplı planlama yapıldığı aktarıldı.

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Pentagon'dan açıklama! Pentagon'dan açıklama! "Terör örgütü DEAŞ liderini öldürdük"


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Euro Almanya Yunanistan Ahmet Kaya Devlet Bahçeli Fuat Oktay Kerem Aktürkoğlu galatasaray gülten kaya
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