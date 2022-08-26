Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Gülşen'in tutukluluğuna itiraz, Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT'TE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla ziyarette bulunduğu Malazgirt Milli Parkı'nda dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Hiçbir saldırıya hiçbir oyuna, tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz" ifadelerini kullandı.

GÜLŞEN ÇOLAKOĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, imam hatip liselilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasına itiraz yapıldı. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

BAKAN KURUM'DAN ASBESTLİ GEMİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Brezilya'dan yola çıkan asbestli gemi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, İzmir'de sökümü yapılması planlanan gemi için, "Asbestli geminin Türk karasularına girişine izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdıran Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes, Larnaca olarak belirlendi. Trabzonspor'un yer aldığı grupta ise Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros olacak.

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Takımların kurasını Volkan Demirel çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde de temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

İBRAHİM TATLISES'İN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

İbrahim Tatlıses'in dün geçirdiği trafik kazasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Ünlü şarkıcının aracına bir kamyonet çarpmış ve kazaya neden olmuştu. Uzun süren çalışmalar sonucunda araçtan çıkarılan Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı. Dün akşam ayakları alçılı şekilde konsere çıkan İbrahim Tatlıses şaşırtmıştı. Kazadan yeni bir detay ortaya çıktı, o kamyonet şoförü alkollü çıktı.



