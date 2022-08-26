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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Gülşen'in tutukluluğuna itiraz, Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Gülşen'in tutukluluğuna itiraz, Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj...

26.08.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj, Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması, Avrupa'da mücadele edecek olan temsilcilerimizin rakipleri, İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kazada yeni gelişme...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Gülşen'in tutukluluğuna itiraz, Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT'TE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla ziyarette bulunduğu Malazgirt Milli Parkı'nda dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Hiçbir saldırıya hiçbir oyuna, tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgit'te net mesaj: 'Gözünün yaşına bakmayız'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgit'te net mesaj: 'Gözünün yaşına bakmayız'

GÜLŞEN ÇOLAKOĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, imam hatip liselilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasına itiraz yapıldı. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

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Flaş gelişme: Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildiFlaş gelişme: Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

BAKAN KURUM'DAN ASBESTLİ GEMİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Brezilya'dan yola çıkan asbestli gemi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, İzmir'de sökümü yapılması planlanan gemi için, "Asbestli geminin Türk karasularına girişine izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması: İzin verilmeyecekSon dakika | Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması: İzin verilmeyecek

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdıran Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes, Larnaca olarak belirlendi. Trabzonspor'un yer aldığı grupta ise Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros olacak.

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FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİFENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Takımların kurasını Volkan Demirel çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde de temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

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Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura çekiminde Volkan Demirel detayı...Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura çekiminde Volkan Demirel detayı...

İBRAHİM TATLISES'İN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

İbrahim Tatlıses'in dün geçirdiği trafik kazasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Ünlü şarkıcının aracına bir kamyonet çarpmış ve kazaya neden olmuştu. Uzun süren çalışmalar sonucunda araçtan çıkarılan Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı. Dün akşam ayakları alçılı şekilde konsere çıkan İbrahim Tatlıses şaşırtmıştı. Kazadan yeni bir detay ortaya çıktı, o kamyonet şoförü alkollü çıktı.

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İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Bodrum'daki trafik kazasında yeni gelişme: Kanında alkol çıktıİbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Bodrum'daki trafik kazasında yeni gelişme: Kanında alkol çıktı


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Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum İbrahim Tatlıses Gülşen UEFA asbest
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