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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Hain saldırıdan sonra peş peşe gelişmeler, Ankara'da kritik temas, Ronaldo'ya tarihi ceza...

14.11.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısıyla ilgili önemli gelişmeler, oyuncu Nurettin Uçar'ın saldırıda hayatını kaybeden kızı, 6'lı masanın 8. toplantısı, Rus ve ABD heyetlerinin Ankara'da bir araya gelmesi, sosyal medyayı karıştıran gizemli uzay uçuşu, Cristiano Ronaldo'ya verileceği öne sürülen tarihi ceza...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Hain saldırıdan sonra peş peşe gelişmeler, Ankara'da kritik temas, Ronaldo'ya tarihi ceza...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TAKSİM'İ KANA BULAYAN TERÖRİST İTİRAF ETTİ

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İstanbul'da dün hain bir saldırı gerçekleşti. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Bombayı bıraktığı belirlenen terörist, gözaltına alınırken kaçış anı ve yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan teröristin kimliği de netleşti. 6 kişinin katili olan teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu belirlenirken, ilk ifadesinde her şeyi itiraf ettiği öğrenildi. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği bildirildi.

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

OYUNCU UÇAR'IN KIZI HAİN SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

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Taksim’de yaşanan hain saldırının ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda Yağmur Uçar'ın annesi Arzu Özsoy da hayatını kaybetti. Nurettin Uçar'ın hayatını kaybeden öğretmen eşinin babası acı dolu sözleriyle yürek dağladı.

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

ALTILI MASANIN SEKİZİNCİ TOPLANTISI

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Ankara'da 8'inci kez toplandı. Altılı masa toplantısının ardından yapılan açıklamada "Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri görüştük" ifadeleri kullanılırken bir sonraki buluşmanın 28 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı belirtildi.

BTP'nin katılım talebi gündemdeydi! 6'lı masadan açıklama BTP'nin katılım talebi gündemdeydi! 6'lı masadan açıklama

ANKARA'DA RUS - AMERİKAN HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ

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Rus gazetesi Kommersant, Rus ve Amerikan heyetlerinin Ankara'da görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Rusya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergei Naryshkin'ın da yer aldığı belirtildi. Beyaz Saray da ilerleyen saatlerde görüşmeyi doğrularken CIA Direktörü Burns'ün de katıldığı görüşmede "nükleer silah" detayı dikkat çekti.

Ankara'da sürpriz görüşme! Kritik isimler... Ankara'da sürpriz görüşme! Kritik isimler...

UZAYDA GİZEMLİ UÇUŞ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

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12 Kasım Cumartesi günü saatler 05:22'yi gösterirken ise ABD'nin Florida eyaletinde yaşayanlar ise uzaydan gelen büyük bir korkuyla uyandı. Sosyal medyayı karıştıran bu korkunun arkasından ise gizemli bir uçuş çıktı. Florida sakinlerinin panik yaşamasına neden olan bu olay Uzay Kuvvetleri tarafından açıklığa kavuşturuldu. Uzay Kuvvetleri'nin gizemli X-37B uzay uçağı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne inerek Dünya'ya geri döndü. NASA'nın Discovery ve Endeavour uzay mekiklerini andıran uzay uçağı yörüngede iki buçuk yıl (908 gün) geçirdi ve böylece bir rekora imza atarak Dünya'ya geri dönmüş oldu. X-37B uzay uçağının Ekim 2021'de ABD Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından geliştirilen uydu FalconSat-8'i konuşlandırdığını ortaya çıkardı. Bu küçük uydu, şimdi hala yörüngede.

Sosyal medyayı karıştıran uçuş! UFO sananlar oldu Sosyal medyayı karıştıran uçuş! UFO sananlar oldu

RONALDO TARİHİ CEZAYLA KARŞI KARŞIYA

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kulüp tarihine geçecek bir cezayla karşı karşıya... Teknik direktör ten Hag, eski takım arkadaşı Wayne Rooney ve kulüp işleyişi hakkında çok ağır ifadeler kullanan Portekizli süperstar Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde hedef tahtasına kondu. Ronaldo'nun açıklamalarının ardından Manchester United Yönetimi bugün bir araya geldi. Ronaldo'nun kaderinin belli olacağı toplantıda dünyaca ünlü yıldıza tarihi bir ceza verileceği iddia edildi. İddiaya göre Ronaldo'ya 1 milyon sterlinlik para cezası ve sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Öte yandan Ronaldo'nun takım arkadaşları ve teknik direktör ten Hag'dan özür dilemesi istenecek.

Yine Ronaldo yine olay! Tarihe geçecek ceza... Yine Ronaldo yine olay! Tarihe geçecek ceza...

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terörist terör saldırısı

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