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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi, dünya basınında Messi yankısı, sahte mimar...

19.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Kira sözleşmeleriyle ilgili e-Devlet üzerinden alınan önlem, Arjantin'in Dünya Kupası'nın sahibi olmasının ardından dünya basınına damgasını vuran Messi, sahte mimar skandalı, Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan film ile ilgili gelişme, sosyal medyanın gündemine oturan camideki nikah...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi, dünya basınında Messi yankısı, sahte mimar...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE E-DEVLET DÖNEMİ

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e-Devlet üzerinden yeni hizmet hayata geçiriliyor. Hükümet kayıt dışı ekonomiyle mücadele için yeni adımlar attı. Alınan önlemlerin birisi de kira sözleşmeleriyle ilgili. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeye göre kira sözleşmeleri, E-devlet üzerinden düzenlenebilecek.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

DÜNYA BASININDA MESSİ YANKISI

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Zorlu finalde Fransa'yı penaltı vuruşları sonrası mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin'de büyük sevinç yaşanıyor. Uzun yıllar unutulmayacak mücadelenin yankıları sürerken, dünya basını da bu karşılaşmayı konuşuyor. İngiliz gazeteleri Dünya Kupası finaline geniş yer ayırırken, Messi’nin dünya futbolunun en iyisi, maçın ise bugüne kadar oynanan en büyük final olduğuna dair fikirler öne çıktı.

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SAHTE MİMAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın şokunu daha atlatamamışken benzer bir vaka daha ortaya çıktı. Üstelik sahte belgeyle iş yapan Avni Tekinaslan 42 yıldır birçok kamu ve özel projede mimar ve şantiye şefi olarak görev aldı. Tekinaslan kendini "Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu" olarak tanıtıyordu. Ancak ihbar sonrası geçici mezuniyet belgesi üniversiteyle paylaşılınca Tekinaslan'ın foyası ortaya çıktı.

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'NEŞET ERTAŞ' FİLMİNE ONAY ÇIKMADI

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23 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan filme ailesinden onay çıkmadı. Mahkeme filmi ve fragmanlarının yayınlanmamasına karar verdi. Yapımcı Mustafa Uslu şoke olarak “Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler” dedi.

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CAMİDEKİ NİKAH GÜNDEM OLDU

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Camide nikah töreni sosyal medyanın gündemine oturdu. Hızla yayılan görüntülerde, bir camide dini nikahını yapan çiftin süsledikleri masada müzik eşliğinde pasta kesip, fotoğraf çektirdiği anlar yer aldı. Yarım milyondan fazla izlenen görüntülerdeki çiftin davetliler için hediyeler de hazırladığı görüldü.

Camide pasta kesip nikah kıydılar! Camide pasta kesip nikah kıydılar!

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