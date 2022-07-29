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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Marmaris'teki orman yangını, Miçotakis'in skandal sözlerine yanıt, akaryakıt fiyatları, İlhan İrem...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Marmaris'teki orman yangını, Miçotakis'in skandal sözlerine yanıt, akaryakıt fiyatları, İlhan İrem...

29.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Bakan Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşıyla basın toplantısı, Miçotakis'in Erdoğan'la ilgili skandal sözlerine sert yanıt, Marmaris'te çıkan orman yangını, İlhan İrem, akaryakıt fiyatları, Galatasaray'dan resmi açıklama...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Marmaris'teki orman yangını, Miçotakis'in skandal sözlerine yanıt, akaryakıt fiyatları, İlhan İrem...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ TOPLANTIYA DAMGA VURDU

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Alman mevkidaşına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri damga vurdu. Bakan Çavuşoğlu AİHM kararlarının gündeme gelmesi üzerine, "Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri toplantıya damga vurdu! Alman Bakan'ın gözlerinin içine baka baka...Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri toplantıya damga vurdu! Alman Bakan'ın gözlerinin içine baka baka...

MARMARİS'TE KORKUTAN YANGIN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın bir otele sıçradı. Otelde kalan müşterilerden birinin, ‘Otelimiz yanıyor’ diye çığlık atması yürekleri ağza getirdi. AFAD yangında yaralı olmadığını açıklarken Tarım ve Orman Bakanlığı da yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan yangının çıkış sebebi de belli oldu.

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Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"

MİÇOTAKİS'E SERT YANIT

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Çelik, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür" ifadelerini kullandı.

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Miçotakis'in Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt!Miçotakis'in Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt!

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta akaryakıt fiyatları için üst üste indirim ve zam haberleri gelmişti. Araç sahiplerine bugün ise kötü haber geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG'de 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İndirimin ardından zam haberi! LPG fiyatlarına...Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İndirimin ardından zam haberi! LPG fiyatlarına...

İLHAN İREM'İN YAZISI YENİDEN GÜNDEM OLDU

67 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan İrem'in Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen ile ilgili 1999 yılında kaleme aldığı 'Mektup' isimli yazı yeniden gündem oldu. İrem yazısında "Sevgili Fetuş" ifadelerini kullanıyor. İrem bu ifadelerinden ötürü teröristbaşı Gülen'e tazminat ödemişti.

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67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! 67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor. Santrfor ve orta saha hamlelerini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ve diğer transferler hakkında konuştu. Timur ayrıca kadroya katılan Leo Dubois ve Haris Seferovic isimleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Galatasaray'dan transfer için resmi açıklama! Erden Timur, sarı - kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi...Son dakika: Galatasaray'dan transfer için resmi açıklama! Erden Timur, sarı - kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi...


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