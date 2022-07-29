Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Marmaris'teki orman yangını, Miçotakis'in skandal sözlerine yanıt, akaryakıt fiyatları, İlhan İrem...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ TOPLANTIYA DAMGA VURDU

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Alman mevkidaşına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri damga vurdu. Bakan Çavuşoğlu AİHM kararlarının gündeme gelmesi üzerine, "Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

MARMARİS'TE KORKUTAN YANGIN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın bir otele sıçradı. Otelde kalan müşterilerden birinin, ‘Otelimiz yanıyor’ diye çığlık atması yürekleri ağza getirdi. AFAD yangında yaralı olmadığını açıklarken Tarım ve Orman Bakanlığı da yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan yangının çıkış sebebi de belli oldu.

MİÇOTAKİS'E SERT YANIT

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Çelik, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür" ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta akaryakıt fiyatları için üst üste indirim ve zam haberleri gelmişti. Araç sahiplerine bugün ise kötü haber geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG'de 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İLHAN İREM'İN YAZISI YENİDEN GÜNDEM OLDU

67 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan İrem'in Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen ile ilgili 1999 yılında kaleme aldığı 'Mektup' isimli yazı yeniden gündem oldu. İrem yazısında "Sevgili Fetuş" ifadelerini kullanıyor. İrem bu ifadelerinden ötürü teröristbaşı Gülen'e tazminat ödemişti.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor. Santrfor ve orta saha hamlelerini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ve diğer transferler hakkında konuştu. Timur ayrıca kadroya katılan Leo Dubois ve Haris Seferovic isimleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.



