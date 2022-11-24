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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Merkez Bankasının faiz kararı, ÖTV matrah düzenlemesi, İstanbul'da su zammı...

24.11.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Merkez Bankasının 'politika faizi' kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesi, İstanbul'da suya zam, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'Cristiano Ronaldo transferi' iddiaları hakkında açıklama, Sergen Deveci'den iyi haber, 2023 sınav takvimi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Merkez Bankasının faiz kararı, ÖTV matrah düzenlemesi, İstanbul'da su zammı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Kasım 2022 için açıklandı. Geçtiğimiz yıldan bu yana faizleri düşürmek için üst üste hamle yapan Merkez Bankası bu ay faizleri beklentiler doğrultusunda 150 baz puan daha düşürerek yüzde 9 seviyesine çekti. Böylece 2020 yılı Ağustos ayından sonra ilk defa faizler tek haneye geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

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Otomobil fiyatlarında indirim için beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, matrah yüzde 40 ile yüzde 75 arasında artırılırken, fiyatlara yansıması yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında değişiyor. Yeni düzenleme ile birlikte Renault Clio, Hyunda i20 ve Fiat Egea başta olmak üzere araç fiyatları düşerken; detaylar da netleşti.

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti! Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 25 ZAM

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Tüm İstanbulluları yakından ilgilendiren su zammı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısında İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi revize edilerek AK Parti grubunun yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi. Böylece suya yüzde 25 oranında zam geldi.

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla 2023 sınav tarihleri netlik kazandı. Buna göre KPSS lisans başvuruları 2023 yılında 16 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri aralığında alıncak. Sınavın ilk oturumu ise 23 Temmuz'da düzenlenecek. YKS oturumları ise 17 Haziran 2023 ve 28 Haziran 2023'de düzenlenecek.

2023 sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, ALES... 2023 sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, ALES...

SERGEN DEVECİ'DEN İLK PAYLAŞIM

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Amasya’da turne dönüşü tiyatro oyuncularının yaşadığı kaza tüm Türkiye’yi üzmüştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Ünlü isimden iyi haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Deveci yaptığı paylaşımda “Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım” ifadelerini kullandı. Sağlığıyla ilgili Deveci “Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum” dedi.

Kazada yaralanan Sergen Deveci son durumunu paylaştı Kazada yaralanan Sergen Deveci son durumunu paylaştı

DURSUN ÖZBEK, İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

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Son günlerde ismi Galatasaray ile anılmaya başlanan ve Manchester United'ın sözleşmesini feshederek takımdan gönderdiği yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo söylentileri taraftarları oldukça heyecanlandırırken, konuyla alakalı Başkan Dursun Özbek'ten flaş bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulunan Özbek, çok merak edilen Ronaldo konusuna da noktayı koydu. Özbek konuyla ilgili açıklamasında "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Ronaldo transferine dair resmi açıklama! Dursun Özbek'ten Ronaldo transferine dair resmi açıklama!

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