HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sağanak yağış, Finlandiya Başbakanı Marin'den isyan, İstanbul'da servis zammı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sağanak yağış, Finlandiya Başbakanı Marin'den isyan, İstanbul'da servis zammı...

24.08.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İzmir ve Çanakkale'yi vuran sağanak yağış, dünyanın gündeminden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in gözyaşlarına boğulması, İstanbul'da UKOME toplantısıyla alınan okul servisi ücretlerine zam kararı, Cem Yılmaz'dan Halil Konakcı'ya yanıt, Galatasaray'da Beknaz Almazbekov fırtınası, Marmaris'te feci kaza...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sağanak yağış, Finlandiya Başbakanı Marin'den isyan, İstanbul'da servis zammı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÇANAKKALE VE İZMİR'İ SAĞANAK VURDU

İzmir ve Çanakkale için yapılan kuvvetli ve gök görültülü sağanak yağış uyarılarının ardından iki kentte de yağışlar başladı. Çanakkale'de harekete geçen vatandaşlar araçlarını battaniye ve kartonlarla örttü. Kentte taşkın riskine karşı saat 22.00'ye dek Sarıçay boyunca araç parkı yapılması yasaklandı. İzmir'de ise cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

3

Vatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandıVatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandı

SANNA MARİN İSYAN ETTİ

Günlerdir partilerde dans ettiği ve hem kız hem de erkek arkadaşlarıyla yakınlaştığı videolarla gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçmişinden kurtulamıyor. Muhalefetin isteği üzerine uyuşturucu testi de yaptıran Marin, bu kez de başbakanlık konutunda çekilen bir fotoğraf nedeniyle özür diledi. Sosyal medyaya sızan fotoğrafta Marin'in iki kadın arkadaşının üstsüz halde öpüştükleri görülüyor. Marin'in özür dilerken gözyaşlarına boğulduğu ve "Ben de insanım" şeklindeki ses getirecek çıkışı dikkat çekti.

Başlıksız-4

Gözünden yaşlar boşandı! Özel hayatıyla dünyanın konuştuğu Finlandiya Başbakanı Marin isyan ettiGözünden yaşlar boşandı! Özel hayatıyla dünyanın konuştuğu Finlandiya Başbakanı Marin isyan etti

MARMARİS'TE CAN PAZARI

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Mardin'de üst üste yaşanan kazaların ardından Türkiye şoka girerken bugün bir feci kaza haberi de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. Turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı.

aaa

Son dakika | Marmaris'te feci kaza! Cip safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralıSon dakika | Marmaris'te feci kaza! Cip safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Öğrenciler ve veliler, 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını beklerken, İstanbul'dakileri üzecek bir haber geldi. Bugün düzenlenen İBB UKOME toplantısında okul servisi ücretlerine zam kararı alındı. Okul ve personel servisi ücret tarifelerine yapılan yüzde 19,21 oranındaki zamlı yeni tarifede 0-1 km arası servis ücreti 554 TL'den 660 TL'ye yükseldi.

thumbs_b_c_46c98153d6c94497ac9db8dc752bd4c5

Son dakika: İstanbul'da servis ücretlerine zam! UKOME'de karar verildi: İşte yeni fiyatlarSon dakika: İstanbul'da servis ücretlerine zam! UKOME'de karar verildi: İşte yeni fiyatlar

CEM YILMAZ, İMAM KONAKCI'YI TİYE ALDI

Kadınlar hakkında verdiği demeçler nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olarak tepki toplayan imam Halil Konakcı, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'ten sonra son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz ve hayranlarını hedef aldı. Konakcı'nın "Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt ise gecikmedi. Konakcı'nın söylemini tiye alan komedyen, "2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" dedi.

640x480

İmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem Yılmaz o imamı ti'ye aldıİmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem Yılmaz o imamı ti'ye aldı

REZERV LİGE GÖNDERİLEN BEKNAZ FIRTINALAR ESTİRİYOR

17 yaşındaki Beknaz Almazbekov, sezon başında Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk tarafından yeterli bulunmadığı için rezerv lige gönderilmişti. Gol krallığında lider konuma gelen Almazbekov'un performansı sarı - kırmızılı yöneticileri memnun ederken genç futbolcunun A Takıma yükselmesi bekleniyor. Çıktığı 2 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı veren Almazbekov'un Okan Buruk'un yeniden takibine girdiği belirtiliyor.

42

Okan Hoca bin pişman olmuş durumda! Takımdan yolladığı isim gol krallığında lider...Okan Hoca bin pişman olmuş durumda! Takımdan yolladığı isim gol krallığında lider...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin Derik'teki katliam gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kan donduran anlar saniye saniye kaydedildiMardin Derik'teki katliam gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kan donduran anlar saniye saniye kaydedildi
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağmaKılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağma
Vatandaşlar şikayetçiydi! Çavuşoğlu: "AK Parti iktidarını zorda bırakmak için..."Vatandaşlar şikayetçiydi! Çavuşoğlu: "AK Parti iktidarını zorda bırakmak için..."
Anahtar Kelimeler:
Sanna Marin sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Vatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandı

Vatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandı

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Geçmişi peşini bırakmıyor! Başı bu kez de o fotoğrafla dertte...

Geçmişi peşini bırakmıyor! Başı bu kez de o fotoğrafla dertte...

İlginizi Çekebilir

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.