Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sağanak yağış, Finlandiya Başbakanı Marin'den isyan, İstanbul'da servis zammı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÇANAKKALE VE İZMİR'İ SAĞANAK VURDU

İzmir ve Çanakkale için yapılan kuvvetli ve gök görültülü sağanak yağış uyarılarının ardından iki kentte de yağışlar başladı. Çanakkale'de harekete geçen vatandaşlar araçlarını battaniye ve kartonlarla örttü. Kentte taşkın riskine karşı saat 22.00'ye dek Sarıçay boyunca araç parkı yapılması yasaklandı. İzmir'de ise cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

SANNA MARİN İSYAN ETTİ

Günlerdir partilerde dans ettiği ve hem kız hem de erkek arkadaşlarıyla yakınlaştığı videolarla gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçmişinden kurtulamıyor. Muhalefetin isteği üzerine uyuşturucu testi de yaptıran Marin, bu kez de başbakanlık konutunda çekilen bir fotoğraf nedeniyle özür diledi. Sosyal medyaya sızan fotoğrafta Marin'in iki kadın arkadaşının üstsüz halde öpüştükleri görülüyor. Marin'in özür dilerken gözyaşlarına boğulduğu ve "Ben de insanım" şeklindeki ses getirecek çıkışı dikkat çekti.

MARMARİS'TE CAN PAZARI

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Mardin'de üst üste yaşanan kazaların ardından Türkiye şoka girerken bugün bir feci kaza haberi de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. Turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Öğrenciler ve veliler, 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını beklerken, İstanbul'dakileri üzecek bir haber geldi. Bugün düzenlenen İBB UKOME toplantısında okul servisi ücretlerine zam kararı alındı. Okul ve personel servisi ücret tarifelerine yapılan yüzde 19,21 oranındaki zamlı yeni tarifede 0-1 km arası servis ücreti 554 TL'den 660 TL'ye yükseldi.

CEM YILMAZ, İMAM KONAKCI'YI TİYE ALDI

Kadınlar hakkında verdiği demeçler nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olarak tepki toplayan imam Halil Konakcı, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'ten sonra son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz ve hayranlarını hedef aldı. Konakcı'nın "Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt ise gecikmedi. Konakcı'nın söylemini tiye alan komedyen, "2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" dedi.

REZERV LİGE GÖNDERİLEN BEKNAZ FIRTINALAR ESTİRİYOR

17 yaşındaki Beknaz Almazbekov, sezon başında Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk tarafından yeterli bulunmadığı için rezerv lige gönderilmişti. Gol krallığında lider konuma gelen Almazbekov'un performansı sarı - kırmızılı yöneticileri memnun ederken genç futbolcunun A Takıma yükselmesi bekleniyor. Çıktığı 2 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı veren Almazbekov'un Okan Buruk'un yeniden takibine girdiği belirtiliyor.



