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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Tahıl koridoru anlaşması, EYT'de masadaki formüller, Seferihisar'da orman yangını...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Tahıl koridoru anlaşması, EYT'de masadaki formüller, Seferihisar'da orman yangını...

22.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması, EYT için masadaki formüller, Seferihisar'daki iki ayrı orman yangını, Kerem Aktürkoğlu hakkında ortaya atılan iddia, İzzet Antebi ve Çağla Şıkel'in ortaya çıkan mesajları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Tahıl koridoru anlaşması, EYT'de masadaki formüller, Seferihisar'da orman yangını...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İSTANBUL'DA TARİHİ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti. Erdoğan imza töreninde, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

AA-20220722-28479073-28479069-TAHIL_URUNLERININ_UKRAYNA_LIMANLARINDAN_SEVKIYATINA_ILISKIN_BELGE_CUMHURBASKANI_ERDOGANIN_HIMAYELERINDE_IMZALANDI

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EYT İÇİN MASADAKİ FORMÜLLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu gündemine aldı. Sorunun çözümü için farklı formülleri masaya yatıran Bakanlığın, yıl sonuna doğru çalışmasını tamamlaması beklenirken, Bakan Bilgin söz konusu düzenleme için yıl sonunu işaret etti.

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Son dakika: EYT bekleyenler dikkat! EYT sorunu nasıl çözülecek? İşte masadaki formüllerEYT bekleyenler dikkat! İşte masadaki formüller

SEFERİHİSAR'DA İKİ AYRI ORMAN YANGINI!

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki iki ormanlık alanda peş peşe orman yangın çıktı. Beyler Mahallesi ve Doğanbey mevkiinde yükselen dumanları gören ekiplere haber verirken, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açıklamada üç ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını duyurdu.

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SON DAKİKA | İzmir Seferihisar'da orman yangını! Üç ev ve 12 araç alevlere teslim oldu...İzmir Seferihisar'da orman yangını! Üç ev ve 12 araç alevlere teslim oldu...

2. SERGEN YALÇIN VAKASI! NE YAPTIN KEREM AKTÜRKOĞLU...

Galatasaray'daki geleceği henüz belli olmayan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon Marcao'nun kendisine saldırmasıyla sezona başlayan Kerem, bu sezonun başında da aynı tarz bir olay yaşadı. Van Aanholt'la kavgası medyaya düşen genç oyuncu hakkında Avrupa'nın devleri olumsuz rapor verdi. Transferler bu yüzden askıya alındı.

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Son dakika haberi! 2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu... Her şey ortaya çıktı!2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu... Her şey ortaya çıktı!

DİDEM SARI, ESKİ KOCASI İZZET ANTEBİ VE ÇAĞLA ŞIKEL'İ İFŞA ETTİ... İLK AÇIKLAMA

İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Didem Sarı şu sıralar Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski kocasıyla Çağla Şıkel'in Instagram yazışmalarını ifşa etti. Antebi'nin Şıkel’e “Dünya güzeli” dediği, Şıkel’in ise “Bütün gece aklım sendeydi” mesajı attığı iddia edildi. Konuyla ilgili iş insanı İzzet Antebi'den açıklama geldi.

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Tuvana Türkay'la ile sevgili olmuştu! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ifşa etti... İlk açıklamaTuvana Türkay'la ile sevgili olmuştu! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ifşa etti... İlk açıklama


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kerem Aktürkoğlu
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