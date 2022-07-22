Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Tahıl koridoru anlaşması, EYT'de masadaki formüller, Seferihisar'da orman yangını...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İSTANBUL'DA TARİHİ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti. Erdoğan imza töreninde, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

EYT İÇİN MASADAKİ FORMÜLLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu gündemine aldı. Sorunun çözümü için farklı formülleri masaya yatıran Bakanlığın, yıl sonuna doğru çalışmasını tamamlaması beklenirken, Bakan Bilgin söz konusu düzenleme için yıl sonunu işaret etti.

SEFERİHİSAR'DA İKİ AYRI ORMAN YANGINI!

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki iki ormanlık alanda peş peşe orman yangın çıktı. Beyler Mahallesi ve Doğanbey mevkiinde yükselen dumanları gören ekiplere haber verirken, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açıklamada üç ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını duyurdu.

2. SERGEN YALÇIN VAKASI! NE YAPTIN KEREM AKTÜRKOĞLU...

Galatasaray'daki geleceği henüz belli olmayan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon Marcao'nun kendisine saldırmasıyla sezona başlayan Kerem, bu sezonun başında da aynı tarz bir olay yaşadı. Van Aanholt'la kavgası medyaya düşen genç oyuncu hakkında Avrupa'nın devleri olumsuz rapor verdi. Transferler bu yüzden askıya alındı.

DİDEM SARI, ESKİ KOCASI İZZET ANTEBİ VE ÇAĞLA ŞIKEL'İ İFŞA ETTİ... İLK AÇIKLAMA

İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Didem Sarı şu sıralar Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski kocasıyla Çağla Şıkel'in Instagram yazışmalarını ifşa etti. Antebi'nin Şıkel’e “Dünya güzeli” dediği, Şıkel’in ise “Bütün gece aklım sendeydi” mesajı attığı iddia edildi. Konuyla ilgili iş insanı İzzet Antebi'den açıklama geldi.



