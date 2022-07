Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TBMM'de olağanüstü toplantı çağrısı, ÖTV kararı, 'çöp ev' dehşetinde yeni ayrıntılar...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Dün CHP'nin 120 imza toplayarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin görüşülmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplanmaya davet etmesi üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı. HDP'den toplantıya partinin katılmayacağı haberi gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da "CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir" ifadelerini kullanarak toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

ÖTV KARARI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de bugün milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç ve akaryakıt fiyatlarının tavan yaptığı dönemde gelen karara göre, ÖTV değiştirme yetkisi cumhurbaşkanına verildi. Düzenlemeyle Cumhurbaşkanı; bundan sonra motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek.

'ÇÖP EV' OLAYINDA 'AKIL HASTANESİ' DETAYI

Türkiye günlerdir Bursa'da C. M. A.'nın 1 yıldır kilitli kaldığı çöp evi ve evin kiracısı, C. M. A.'nın teyzesi Kamuran Pınar A. ile anne Yasemin A.'yı konuşuyor. Gün geçtikçe akla durgunluk veren yeni bir ayrıntının ortaya çıktığı olayda son olarak C. M. A.'nın merak edilen babasına ilişkin bir bilgi edinildi. Yasemin A.'nın eşiyle akıl hastanesinde tedavi gördüğü sırada tanıştığı ortaya çıktı. Öte yandan çocuğuyla birlikte yaşamak için mücadele edeceğini dile getiren Yasemin A., "Kim beni çocuğumdan ayırabilir. Yakarım ortalığı” diye konuştu.

TAHIL KORİDORU İÇİN İSTANBUL'DA KRİTİK ADIM

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve beraberinde ortaya çıkan sorunlar için çözüm arayışlarına yönelik çabaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 3 ülkeden ve BM'den yetkililerin katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkezin açılış töreni ise yarın gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'DEN 8. TRANSFER

Sarı-lacivertli kulüp, yeni transferini resmen duyurdu. Transfer döneminde 8. transfere imza atan Fenerbahçe, Flamengo'nun 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Gustavo Henrique ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Henrique'nin bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.