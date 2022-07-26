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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TBMM'de olağanüstü toplantı çağrısı, ÖTV kararı, 'çöp ev' dehşetinde yeni ayrıntılar...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TBMM'de olağanüstü toplantı çağrısı, ÖTV kararı, 'çöp ev' dehşetinde yeni ayrıntılar...

26.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. TBMM Genel Kurulu'nda olağanüstü toplantı daveti, çöp ev dehşetinden yeni ayrıntılar, ÖTV kararı, İstanbul'da açılan Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi, Fenerbahçe'den 8. transfer...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TBMM'de olağanüstü toplantı çağrısı, ÖTV kararı, 'çöp ev' dehşetinde yeni ayrıntılar...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Dün CHP'nin 120 imza toplayarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin görüşülmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplanmaya davet etmesi üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı. HDP'den toplantıya partinin katılmayacağı haberi gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da "CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir" ifadelerini kullanarak toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

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Son dakika: Gündem sağlık çalışanlarına şiddet! TBMM olağanüstü toplanıyorSon dakika: Gündem sağlık çalışanlarına şiddet! TBMM olağanüstü toplanıyor

ÖTV KARARI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de bugün milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç ve akaryakıt fiyatlarının tavan yaptığı dönemde gelen karara göre, ÖTV değiştirme yetkisi cumhurbaşkanına verildi. Düzenlemeyle Cumhurbaşkanı; bundan sonra motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek.

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SON DAKİKA: Herkes bunu merak ediyor! Araç fiyatları düşecek mi? Resmi Gazete'de ÖTV sürpriziSON DAKİKA: Herkes bunu merak ediyor! Araç fiyatları düşecek mi? Resmi Gazete'de ÖTV sürprizi

'ÇÖP EV' OLAYINDA 'AKIL HASTANESİ' DETAYI

Türkiye günlerdir Bursa'da C. M. A.'nın 1 yıldır kilitli kaldığı çöp evi ve evin kiracısı, C. M. A.'nın teyzesi Kamuran Pınar A. ile anne Yasemin A.'yı konuşuyor. Gün geçtikçe akla durgunluk veren yeni bir ayrıntının ortaya çıktığı olayda son olarak C. M. A.'nın merak edilen babasına ilişkin bir bilgi edinildi. Yasemin A.'nın eşiyle akıl hastanesinde tedavi gördüğü sırada tanıştığı ortaya çıktı. Öte yandan çocuğuyla birlikte yaşamak için mücadele edeceğini dile getiren Yasemin A., "Kim beni çocuğumdan ayırabilir. Yakarım ortalığı” diye konuştu.

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Akıl hastanesi detayı şoke etti! Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünyaAkıl hastanesi detayı şoke etti! Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya

TAHIL KORİDORU İÇİN İSTANBUL'DA KRİTİK ADIM

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve beraberinde ortaya çıkan sorunlar için çözüm arayışlarına yönelik çabaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 3 ülkeden ve BM'den yetkililerin katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkezin açılış töreni ise yarın gerçekleştirilecek.

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Son Dakika: Dünyanın beklediği haber! İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldıSon Dakika: Dünyanın beklediği haber! İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı

FENERBAHÇE'DEN 8. TRANSFER

Sarı-lacivertli kulüp, yeni transferini resmen duyurdu. Transfer döneminde 8. transfere imza atan Fenerbahçe, Flamengo'nun 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Gustavo Henrique ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Henrique'nin bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe durmuyor! 8. transfer Gustavo Henrique resmen açıkladıSon dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe durmuyor! 8. transfer Gustavo Henrique resmen açıkladı


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Anahtar Kelimeler:
çöp ev fenerbahçe
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sonrada cehape zihniyeti diye dolanirlar nasıl bı akıl var anlamış değilim ya

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