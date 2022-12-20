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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi, Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu' mesajı, Yunanistan'ın skandal hamlesine Türkiye'den karşılık...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi, Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu' mesajı, Yunanistan'ın skandal hamlesine Türkiye'den karşılık...

20.12.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. TÜRK-İş'ten asgari ücret açıklaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisinin grup toplantısında 'İmamoğlu' mesajı, Yunanistan'ın Türk uçaklarına radar kilidiyle tacizi sonrası Türkiye'den verilen karşılık, Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi, Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu' mesajı, Yunanistan'ın skandal hamlesine Türkiye'den karşılık...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ASGARİ ÜCRETTE TÜRK-İŞ TEKLİFİNİ DUYURDU

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez pazarlık masasına oturdu. Toplantı devam ederken ilk açıklamalar da geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin TL oldu. Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız" dedi.

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'İMAMOĞLU' MESAJI

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dün akşam arayarak bugünkü grup toplantısına davet etti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "16 milyonun insanın sevgilisini görevden alacakmış. Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Adını ağzına alman için önce ağzını bir yıkayacaksın" ifadeleriyle sert konuştu. CHP lideri ayrıca "Sizin bilmediğiniz bir şeyi ifade edeceğim" diyerek İmamoğlu mesajı verdi.

Sürpriz davet merak uyandırmıştı! Kılıçdaroğlu: "Sizin bilmediğiniz bir şey açıklayayım" Sürpriz davet merak uyandırmıştı! Kılıçdaroğlu: "Sizin bilmediğiniz bir şey açıklayayım"

YUNANİSTAN'IN TACİZİNE TÜRKİYE'DEN KARŞILIK

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Yunanistan, Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamleye daha imza attı. Görev gerçekleştiren Türk uçaklarına Yunan F-16'ları radar kilidi atarak taciz etti. Türk F-16'ları ise Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Milli Savunma Bakanlığı uçakların emniyetle üslerine döndüğünü açıkladı. Öte yandan Yunanistan'ın taciz ettiği ve Türkiye'nin karşılık verdiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Yunanistan'ın tacizi karşılıksız kalmadı! Skandal hamleye Türkiye böyle karşılık verdi Yunanistan'ın tacizi karşılıksız kalmadı! Skandal hamleye Türkiye böyle karşılık verdi

KRİTİK DOĞAL GAZ HATTINDA PATLAMA

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Ukrayna üzerinden geçen Rusya doğal gaz boru hattında bir patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin gaz ihracatına yönelik önemli boru hatlarından Urengoy-Pomarı-Ujgorod'un Çuvaşistan kısmında patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rusya-Ukrayna doğal gaz boru hattında patlama! Rusya-Ukrayna doğal gaz boru hattında patlama!

TÜRK FUTBOLUNDA 'ŞİKE' SKANDALI

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçları oynandı. Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından İnegölspor'dan flaş bir açıklama geldi ve iki futbolcusunun şikeye karıştığını öne sürerek sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu. Bu açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi!' Türk futbolunda büyük skandal! 'Şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi!' Türk futbolunda büyük skandal!

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