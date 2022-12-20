Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi, Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu' mesajı, Yunanistan'ın skandal hamlesine Türkiye'den karşılık...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ASGARİ ÜCRETTE TÜRK-İŞ TEKLİFİNİ DUYURDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez pazarlık masasına oturdu. Toplantı devam ederken ilk açıklamalar da geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin TL oldu. Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'İMAMOĞLU' MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dün akşam arayarak bugünkü grup toplantısına davet etti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "16 milyonun insanın sevgilisini görevden alacakmış. Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Adını ağzına alman için önce ağzını bir yıkayacaksın" ifadeleriyle sert konuştu. CHP lideri ayrıca "Sizin bilmediğiniz bir şeyi ifade edeceğim" diyerek İmamoğlu mesajı verdi.

YUNANİSTAN'IN TACİZİNE TÜRKİYE'DEN KARŞILIK

Yunanistan, Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamleye daha imza attı. Görev gerçekleştiren Türk uçaklarına Yunan F-16'ları radar kilidi atarak taciz etti. Türk F-16'ları ise Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Milli Savunma Bakanlığı uçakların emniyetle üslerine döndüğünü açıkladı. Öte yandan Yunanistan'ın taciz ettiği ve Türkiye'nin karşılık verdiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

KRİTİK DOĞAL GAZ HATTINDA PATLAMA

Ukrayna üzerinden geçen Rusya doğal gaz boru hattında bir patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin gaz ihracatına yönelik önemli boru hatlarından Urengoy-Pomarı-Ujgorod'un Çuvaşistan kısmında patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

TÜRK FUTBOLUNDA 'ŞİKE' SKANDALI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçları oynandı. Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından İnegölspor'dan flaş bir açıklama geldi ve iki futbolcusunun şikeye karıştığını öne sürerek sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu. Bu açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu.