Türkiye’de ve dünyada bugün neler yaşandı? Türkiye ve İsrail’den karşılıklı büyükelçi atama kararı, akaryakıt fiyatları, kentsel dönüşümde kira desteği...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinde kritik büyükelçi adımı atıldı. Buna göre, 4 yıl sonra iki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kapsamında Türkiye'nin Tel Aviv'e büyükelçi atayacağını duyurdu. İsrail'den de olumlu adım geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yeni konut kampanyasının eylül ayında başlayacağını duyurdu. Kentsel dönüşümde kira desteğinin yüzde 30 artacağını açıklayan Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BİR İNDİRİM, BİR ZAM

Motorinde üst üste gelen zamların iptalinden sonra akaryakıt fiyatları bu gece yarısı yeniden değişiyor. Buna göre yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 83 kuruş indirim beklenirken, motorin grubunda ise 76 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul’da benzin fiyatları ortalama 20,32 liradan, motorin litre fiyatı ise yeni zamla birlikte 23,94 liradan satışa sunulacak.

VEFA SALMAN KILIÇDAROĞLU'NA "14. CUMHURBAŞKANIMIZ" DEDİ

CHP'nin bu haftaki grup toplantısı Yalova'da gerçekleştirildi. Yalova'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma öncesi kürsüye gelen Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman, dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na mikrofonu vermeden önce "14. cumhurbaşkanımız" diyen Salman, "Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın" şeklinde konuştu.

ÇİN'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN HAVUZDA HERKESİN ORTASINDA BOĞULMASI

Çin'de yaşanan olayın görüntüleri izleyenlerin kaskatı kesilmesine neden oldu. Birçok çocuğun yüzdüğü kapalı bir havuzda suya giren bir çocuk uzun süre çırpındıktan sonra boğuldu. Etraftaki çocuklar ve havuzun başında duran yetişkin kişi boğulan çocuğu gördüğünde iş işten geçmişti. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



