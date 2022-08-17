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Türkiye’de ve dünyada bugün neler yaşandı? Türkiye ve İsrail’den karşılıklı büyükelçi atama kararı, akaryakıt fiyatları, kentsel dönüşümde kira desteği...

17.08.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Türkiye ve İsrail’in karşılıklı büyükelçi atama kararı, kentsel dönüşümde kira desteğinde artış, benzin grubunda indirim, motorin grubunda fiyat artışı, Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "14. cumhurbaşkanımız" ifadeleri, Çin'deki bir kapalı yüzme havuzunda çocuğun boğulması...

Türkiye’de ve dünyada bugün neler yaşandı? Türkiye ve İsrail’den karşılıklı büyükelçi atama kararı, akaryakıt fiyatları, kentsel dönüşümde kira desteği...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinde kritik büyükelçi adımı atıldı. Buna göre, 4 yıl sonra iki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kapsamında Türkiye'nin Tel Aviv'e büyükelçi atayacağını duyurdu. İsrail'den de olumlu adım geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor" dedi.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş 'İsrail' açıklaması! Karşılıklı büyükelçi atama kararı alındıSon dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş 'İsrail' açıklaması! Karşılıklı büyükelçi atama kararı alındı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yeni konut kampanyasının eylül ayında başlayacağını duyurdu. Kentsel dönüşümde kira desteğinin yüzde 30 artacağını açıklayan Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

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Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 'Eylül ayından yeni konut kampanyası başlayacak'Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: 'Eylül ayından yeni konut kampanyası başlayacak'

AKARYAKIT FİYATLARINDA BİR İNDİRİM, BİR ZAM

Motorinde üst üste gelen zamların iptalinden sonra akaryakıt fiyatları bu gece yarısı yeniden değişiyor. Buna göre yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 83 kuruş indirim beklenirken, motorin grubunda ise 76 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul’da benzin fiyatları ortalama 20,32 liradan, motorin litre fiyatı ise yeni zamla birlikte 23,94 liradan satışa sunulacak.

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SON DAKİKA: Bazı araç sahipleri sevinecek bazıları üzülecek! İki kez zamdan dönülmüştü bu kez bir iyi bir kötü haber varSON DAKİKA: Bazı araç sahipleri sevinecek bazıları üzülecek! İki kez zamdan dönülmüştü bu kez bir iyi bir kötü haber var

VEFA SALMAN KILIÇDAROĞLU'NA "14. CUMHURBAŞKANIMIZ" DEDİ

CHP'nin bu haftaki grup toplantısı Yalova'da gerçekleştirildi. Yalova'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma öncesi kürsüye gelen Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman, dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na mikrofonu vermeden önce "14. cumhurbaşkanımız" diyen Salman, "Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın" şeklinde konuştu.

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Vefa Salman Vefa Salman "14. cumhurbaşkanımız" dedi, Kılıçdaroğlu böyle dinledi! 'Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın'

ÇİN'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN HAVUZDA HERKESİN ORTASINDA BOĞULMASI

Çin'de yaşanan olayın görüntüleri izleyenlerin kaskatı kesilmesine neden oldu. Birçok çocuğun yüzdüğü kapalı bir havuzda suya giren bir çocuk uzun süre çırpındıktan sonra boğuldu. Etraftaki çocuklar ve havuzun başında duran yetişkin kişi boğulan çocuğu gördüğünde iş işten geçmişti. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Ağzı açık bırakan görüntüler! Küçük çocuk havuzda herkesin ortasında boğuldu... Sosyal medyada tepki yağdıAğzı açık bırakan görüntüler! Küçük çocuk havuzda herkesin ortasında boğuldu... Sosyal medyada tepki yağdı


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Çin İsrail Kemal Kılıçdaroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Murat Kurum benzin motorin Kentsel dönüşüm
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