HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'deki WhatsApp kullanıcılarına şoke eden uyarı: Kötü niyetli, hedefinde sizler de varsınız!

Türkiye'deki WhatsApp kullanıcılarına şoke eden uyarı: Kötü niyetli, hedefinde sizler de varsınız!

13.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ın modlarına, sahte veya değiştirilmiş sürümlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Temmuz ayında WhatsApp'ın patronu Will Cathcart, Twitter hesabından paylaştığı gönderiyle kullanıcıları WhatsApp'ın sahte veya değiştirilmiş bir sürümünü indirmenin asla iyi bir fikir olmadığı konusunda uyarmıştı. Şimdi ise Türkiye'deki kullanıcıların yeni kötü niyetli WhatsApp modunun hedefinde olduğu tespit edildi. Bu, YoWhatsApp adlı popüler WhatsApp mesajlaşma modunun yeni bir kötü amaçlı sürümü.

Türkiye'deki WhatsApp kullanıcılarına şoke eden uyarı: Kötü niyetli, hedefinde sizler de varsınız!

Türkiye'deki kullanıcılar yeni kötü niyetli WhatsApp modunun hedefinde! WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ancak bazı kullanıcılar WhatsApp'ın resmi uygulamasında bulunmayan seçeneklere sahip olabilmek için WhatsApp modlarını indiriyor. Ancak WhatsApp'ın sahte veya değiştirilmiş sürümlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu tür modlar maalesef her zaman güvenli olmuyor. Bu uyarılara yine de kulak asılmadığı olabiliyor fakat şimdi popüler bir WhatsApp mesajlaşma modunun yeni bir kötü amaçlı sürümünü keşfedildiği için tüm bu uyarıların daha ciddi bir şekilde dikkate alınması gerekiyor.

ÜCRETLİ ABONELİKLER BAŞLATABİLİYOR, HATTA WHATSAPP HESAPLARINI ÇALABİLİYOR!

AA'nın haberine göre, Kaspersky araştırmacıları, YoWhatsApp adlı popüler WhatsApp mesajlaşma modunun yeni bir kötü amaçlı sürümünü keşfetti. Resmi uygulamanın sunmadığı özelliklere sahip olduğu için popüler olan bu modun, diğer Truva atlarını indirebilen, ücretli abonelikler başlatabilen, hatta WhatsApp hesaplarını çalabilen Triada mobil Truva Atının cihazlara bulaşmasına neden olduğu belirtildi.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar son iki ayda bu tehditten etkilendi ve bunların yüzde 27'si META-Orta Doğu, Türkiye, Afrika bölgesinde gerçekleşti. Etkilenen kullanıcıların yüzde 9'u Türkiye'dendi.

WhatsApp-1

Söz konusu kötü amaçlı mod, popüler Snaptube uygulamasıyla duyuruluyor ve Vidmate aracılığıyla dağıtılıyor. Bu, modun kullanıcılar tarafından daha az şüpheli görünmesini sağlıyor ve olası kurbanların sayısını artırıyor.

WhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyorWhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyor

SİBER SUÇLULAR OLABİLDİĞİNCE ÇOK KULLANICIYI ETKİLEMEK İÇİN YENİ BİR DAĞITIM PLANI UYGULUYOR

Daha önce yine aynı firma tarafından, WhatsApp'ın tehlikeli Triada Mobil Truva Atını yayan bir diğer modu keşfedilmişti. Araştırmacılar şimdi saldırganların YoWhatsApp'ın bazı sürümlerinde yeni kötü niyetli değişiklikler gerçekleştirerek dünya genelinde popüler mesajlaşma yazılımımın gördüğü ilgiden yararlanmaya devam ettiğine tanık oluyor.

Siber suçlular olabildiğince çok kullanıcıyı etkilemek için yeni bir dağıtım planı uyguluyor, YouTube, Facebook ve Instagram'dan video indirmek için kullanılan popüler Android uygulaması Snaptube'de kötü niyetli YoWhatsApp modunun reklamını yapıyorlar.

YoWhatsApp, dünya çapında yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Snaptube uygulaması aracılığıyla tanıtıldığından, çoğu kişi bu modun tehlikeli olabileceğinin farkında değil.

Büyük olasılıkla Snaptube'un geliştiricileri bile saldırganların kendi uygulamalarındaki yasal reklam mekanizmasından yararlandıklarının farkına varamamışlardı.

WhatsApp-2

YoWhatsApp ayrıca Vidmate uygulaması aracılığıyla da dağıtılıyor. Bu uygulama, YouTube videolarını indirmek için kullanılmasına ek olarak, resmi olmayan bir Android uygulama mağazası da içeriyor.

Burada saldırganlar YoWhatsApp'ın "Whatsapp Plus" adlı kötü amaçlı sürümünü yayınlıyor. Vidmate resmi bir uygulama mağazası olmadığı için, kötü amaçlı uygulamaların yer alma olasılığı çok daha yüksek. Kullanıcıları Triada Truva Atıyla buluşturan Whatsapp Plus da buna güzel bir örnek olarak öne çıkıyor.

Söz konusu WhatsApp modunu kullanmak için kullanıcıların önce kendi uygulama hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Ancak vaat edilen yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar Triada Truva Atını da cihazlarına davet ediyor.

Saldırganlar kurbana virüs bulaştırdıktan sonra cihazlarına kötü amaçlı yükleri indirip çalıştırıyor ve resmi WhatsApp uygulamasında hesap anahtarlarını ele geçiriyor. Bu da onlara hesapları ele geçirme ve kurbanları farkında bile olmadan ücretli servislere abone yapma fırsatı sunuyor.

GÜVENDE KALMAK İSTİYORSANIZ BUNLARA DİKKAT EDİN

Güvende kalmak isteyen WhatsApp kullanıcılarına ise şu uyarılarda bulunuldu:

  • Yalnızca resmi mağazalardan ve güvenilir kaynaklardan uygulama yükleyin.
  • Yüklü uygulamalara hangi izinleri verdiğinizi kontrol etmeyi unutmayın. Bu izinlerin bazıları çok tehlikeli olabilir.
  • Akıllı telefonunuza güvenilir bir mobil antivirüs çözümü yükleyin. Bu olası tehditleri tespit edecek ve önleyecektir.

TEMMUZ AYINDA UYARMIŞTI

Temmuz ayında attığı bir tweet'te WhatsApp'ın patronu olarak da nitelenen WhatsApp Başkanı Will Cathcart, kullanıcıları WhatsApp'ın sahte veya değiştirilmiş bir sürümünü indirmenin asla iyi bir fikir olmadığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Whatsapp tweet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ticari zekasını konuşturdu! "Siz satın alın ki..."Ticari zekasını konuşturdu! "Siz satın alın ki..."
Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadıEkim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadı
Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

İlginizi Çekebilir

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.