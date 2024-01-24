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  4. Türkiye'den İtalya'ya kaçırmışlardı! Hepsi iade edildi

Türkiye'den İtalya'ya kaçırmışlardı! Hepsi iade edildi

24.01.2024 17:51 | Son Güncelleme:
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Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 10 pişmiş toprak eser, İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanıp Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın iş birliği içerisinde olduğumuz İtalyan yetkililerine, titiz takipleri için Roma Büyükelçiliğimize ve ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'den İtalya'ya kaçırmışlardı! Hepsi iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 10 pişmiş toprak eserin İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanıp, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

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BAKAN ERSOY DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizden kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Sayın Ömer Gücük ve Bakanlığımız yetkililerine teslim edildi. Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın iş birliği içerisinde olduğumuz İtalyan yetkililerine, titiz takipleri için Roma Büyükelçiliğimize ve ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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