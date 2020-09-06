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Türkiye'den Kosova'ya 'Kudüs' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararı verdiğine ilişkin haberlere ilişkin, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı oluşturmaktadır" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den Kosova'ya 'Kudüs' tepkisi

Türkiye, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararı verdiğine ilişkin haberler sonrasında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı oluşturmaktadır. Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri büyük destek vermiştir. Fakat bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyoruz. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Kosova liderliğine sözkonusu kararlara riayet ederek, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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