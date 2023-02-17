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  4. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Depremde porselen tabakların yerinden bile oynamadığı binanın sırrını işin uzmanı açıkladı: Binanın bu davranışı aslında normal

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Depremde porselen tabakların yerinden bile oynamadığı binanın sırrını işin uzmanı açıkladı: Binanın bu davranışı aslında normal

17.02.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşılarındaki bina yerler bir oldu, züccaciyenin ve süpermarketin olduğu bina ise depremi hasarsız atlattı. Züccaciyede deprem sırasında porselen tabakların yerinden bile oynamadığı, süpermarketin raflarında tek bir ürünün devrilmediği bina Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İşin sırrını açıklayan Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, başka depremlerde de benzeri örneklere rastlandığını belirtti.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Depremde porselen tabakların yerinden bile oynamadığı binanın sırrını işin uzmanı açıkladı: Binanın bu davranışı aslında normal

İki büyük deprem binlerce binayı enkaz yığınına çevirirken ayakta kalan binaların sırrı merak ediliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ayakta kalıp tabakların kırılmadığı, tek bir hasarın olmadığı züccaciye dükkanının bulunduğu bina da bunlardan oldu. Oysaki karşı bina depremin etkisiyle yerle bir oldu. Ayakta kalan binanın davranışını "normal" olarak nitelendiren Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu'na göre binada her şey doğru yapılmış. Binanın yapıldığı zeminin önemini vurgulayan Kozanoğlu, "Deprem eğer hızlı geçerse yapı rezonans olmaya zaman bulamaz. Dolayısıyla depremin periyodu ve zemine aktarılan periyoda bağlı olarak o yapıdaki tabaklar da yıkılmaz; binaya da bir hasar gelmez" açıklamasında bulundu.

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TABAKLAR, ÇATALLAR SAPASAĞLAM KALDI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili vuran iki büyük depremde binlerce insanımız hayatını kaybetti. Enkaz çalışmaları ekipler tarafından sürdürülürken, Kahramanmaraş’ta tek bir hasarın olmadığı bina tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Binanın altında bulunan züccaciye dükkanında tabaklar bile kırılmazken, çatalların bile devrilmediği dükkanda tek bir hasarın bile olmadığı görüldü. Yine aynı şekilde züccaciye dükkanının yanındaki süpermarketin raflarında da tek bir ürün bile devrilmedi. Bu iş yerlerinin hemen karşısındaki alanda bulunan bina ise iki büyük depremle yıkıldı.

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"BÖYLE BİR DEPREMDE BU BİNADA TABAKLAR BİLE DEVRİLMEDİYSE DOĞRU ZEMİNE YAPILMIŞ DEMEKTİR"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu da, herkesin konuştuğu binanın bu sırrını açıkladı. Kozanoğlu, tüm projelendirmelerin ve zemine uygunluğun doğru tahsisi sonucunda, bu örnekteki gibi binaların hasar almayacağını belirtti.

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Prof. Dr. Kozanoğlu şunları söyledi:

"Aslında binalardan beklediğimiz, temenni ettiğimiz davranış, böyle bir depremde binaların az hasarlı, orta hasarlı, belki de hasarsız sınıfı geçmesiydi. Dolayısıyla beklenen bu binadaki gibi hasarsızlıktı. Bu binanın özeline baktığımız zaman bitişik nizam olmadığını görüyoruz. Binanın zeminiyle ilgili, projelendirilmesiyle ilgili her şey doğru yapıldıysa, binadan beklenen davranış budur. Sağlam zemine oturan bir binanın altında, örneğin kaya zemine oturtulan bir binanın altından deprem çok hızlı, saniyede 600-700 metre hızla geçer. Yumuşak zeminlerde bu saniyede 300-400 metre hıza kadar düşer. Deprem eğer hızlı geçerse yapı rezonans olmaya zaman bulamaz. Dolayısıyla depremin periyodu ve zemine aktarılan periyoda bağlı olarak o yapıdaki tabaklar da yıkılmaz; binaya da bir hasar gelmez. Bu binada her şeyin doğru yapıldığını görüyoruz. Böyle bir depremde bu binada tabaklar bile devrilmediyse doğru zemine yapılmış demektir. Depremin de buradan daha hızlı geçtiğini tahmin edebiliriz."

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DÜNYADA DA ÖRNEKLERİ VAR: "DOLAP EĞİLİRKEN BİLE ÜZERİNDEKİ VAZOLAR DEVRİLMEMİŞTİR"

Olayın benzerlerinin dünyada başka depremlerde de yaşandığına dikkat çeken Kozanoğlu şöyle açıkladı:

"1995 yılında Japonya’daki Kobe depreminde 100 bine yakın bina yıkıldı ve Japonlar bundan ders aldılar. Bu depremden sonra Japonya’da bir çok deprem oldu ve bu hasar almayan binadaki gibi örnekler özellikle Japonya’da çok karşımıza çıktı. Yine Mexico City Depremi de çok enteresan bir depremdir. O depremde de zeminden kaynaklı olarak binalar çok yavaş salınım yapmışlardır. Dolap eğilirken bile üzerindeki vazolar devrilmemiştir. Bu tamamen depremin o andaki periyodu, zemine olan etkisi ve zeminden de yapıya olan etkisinden; yani zemin-yapı ilişkisi ile ilişkilidir. Binayı da doğru projelendirirseniz, detaylara gerekli özeni gösterdiyseniz, binanın bu davranışı aslında normaldir."

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"AYNI İKİ PROJE DAHİ OLSA, BİNALAR FARKLI DAVRANIŞ GÖSTEREBİLİR"

Öte yandan Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, aynı iki proje dahi olsa binaların farklı davranış gösterebileceğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Fay üzerine yapılan binalar, yıkılmama şansı az binalardır. Bu depremde öteleme 7.3 metreydi. Böyle bir yan atıma hiç bir binanın dayanması mümkün değil. Fayın üzerinde bina olmaması lazım. Fayın yakınındaki binalar da farklı davranabilir. Projeleri farklıdır, metrekareye düşen kolon sayısı farklıdır, yapının davranışına etki edecek duvarlar durumu farklıdır. Birinde çok fazla duvar varken diğerinde yoktur. Birinde zemin kat tamamen boşaltılmışken diğerinde yoktur. Aynı iki proje dahi olsa birinde duvar var diğerinde yoksa binalar farklı davranır. Zeminden de gelen farklar varsa bu binalar farklı davranış gösterebilirler. Doğru yapılan proje, doğru malzeme ve doğru uygulama. Eğer binada da izinsiz eklenen veya çıkartılan malzeme yoksa, bu binanın en azından insanların kaçacağı zamanı bulacağı şekilde ayakta kalmasını bekleriz."

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(İHA)

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