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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına siyasilerden tepki

20.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Siyasetçilerden bu karara ilişkin sosyal medya üzerinden tepkiler geldi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına siyasilerden tepki

Türkiye, 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.

Siyasetçilerden bu karara ilişkin sosyal medya üzerinden tepkiler geldi.

İşte Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin siyasi isimlerden gelen tepkiler;

MUHARREM İNCE

Muharrem İnce, "İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak yerine sözleşmeden çekilmeyi seçen hükümet, kadına şiddeti önleme konusunda samimi olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu" ifadelerini kullandı.

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MUSTAFA SARIGÜL

Mustafa Sarıgül, "Ülkemiz; İstanbul Sözleşmesi'ne imza atarak demokratik dünyadan büyük alkış almıştı. Dün gece yarısı alınan hızlı bir kararname ile sözleşme feshedilmiştir. Atılan imzamızın arkasında durmalıyız" dedi.

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EKREM İMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır" açıklamasında bulundu.

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