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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri alındı ve...

25.03.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'de aylarca konuşulan ve uzun süre gündemi meşgul eden Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da Metin ile Necla Büyükşen çiftinin 3,5 yıl önce maskeli biri tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülmesiyle alakalı soruşturma kapsamında dün 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gözaltıların ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. 7 zanlının ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri alındı ve...

Büyükşen çifti cinayeti, Türkiye'de uzun süre konuşulmuş ve gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi haline geldi. Cinayetle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün Metin ile Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının ifadeleri alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişmeTüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme


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cinayet Gözaltı Konya
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