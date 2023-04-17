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Türkiye'nin konuştuğu çeteden dikkat çeken görüntüler! O cinayetler gündem olmuştu... Diğer suç örgütlerini böyle sindiriyorlarmış

17.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan liderleri Barış Boyun'un adıyla anılan suç örgütü gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda ele geçirilen şok etkisi yaratmıştı. Sosyal medya hesapları da incelendiğinde dehşete düşüren şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye'nin gündemine damgasını vuran birçok cinayete adı karışan suç örgütünün diğer suç örgütlerini de sindirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu çeteden dikkat çeken görüntüler! O cinayetler gündem olmuştu... Diğer suç örgütlerini böyle sindiriyorlarmış

İstanbul sokaklarında araçların üzerinden uzun namlulu silahlarla pozlar vererek terör estiren suç örgütü Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonun ardından yeni gelişmeler devam ediyor. Gözaltına alınan 131 şüpheli adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün eylemleriyle ilgili detaylar dikkat çekti.

PARA KARŞILIĞI SUÇ ÖRGÜTÜ ADINA CİNAYET!

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan ve şu an İtalya'da yakalanan Barış Boyun liderliğindeki silahlı organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi.

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Soruşturma süresince meydana gelen eylemlere yönelik yapılan çalışmalarda Barış Boyun'un söz konusu eylemleri para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı gibi üçüncü şahısların azmettirdiği, cinayet ve kasten yaralama eylemlerini de kendi suç örgütü adına para karşılığında gerçekleştirdiği tespit edildi.

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DİĞER SUÇ ÖRGÜTLERİNİ SİNDİRMEYE DE ÇALIŞIYORLAR

Eylemlerin bir kısmının da uyuşturucu ticaretinden kazanılan paranın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiği, bir kısmının diğer suç örgütlerini sindirmek amaçlı olduğu belirlendi.

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BİRÇOK CİNAYETTE İSİMLERİ GEÇİYOR

Öte yandan, örgüte yapılan operasyonlarda örgüt mensupları tutuklanmış olsa da sosyal medyadan örgüte yeni üyeler kazandırdıkları ve daha önce terör suçları da dahil olmak üzere çeşitli adli olaylara karışan kişiler olduğu öğrenildi.

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Örgüte yapılan operasyon neticesinde yakalanan 131 şüphelinin, 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü üzerinde öldürülen Cumali Aslan, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli Kuran kursu Hocasının öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi ve 16 Nisan 2022'de Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi gibi 103 olaya karıştığı öğrenildi.

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ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ

Ayrıca geçtiğimiz cuma günü şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 adet AK-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomatik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçirildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
barış boyun

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